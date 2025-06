«Aceptamos las críticas de las peñas, pero siempre con respeto y no con insultos»

Jon Uriarte se ha referido a la relación del Athletic con las peñas, en especial con las de fuera de Euskadi, que han expresado sus ... quejas en los últimos tiempos. «Ha habido controversia con las peñas y las relaciones del club con ellas. Son un colectivo fundamental y significativo, son personas que lo dan todo por el Athletic, que acompañan al equipo a todas partes. Y no tienen un trabajo fácil porque viven en zonas donde hay mucha competencia de otros clubes y ese amor al Athletic lo trasladan a sus hijos. Es un colectivo fundamental y gran activo», ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que «hay gente de todo tipo y gestionarlo es un reto mayúsculo con muchas necesidades y demandas diferentes. Eso dificulta mucho las cosas a la hora de relacionarnos. A pesar de todo el cariño que se da por parte del club es muy alto, hay un grupo de personas dedicadas en cuerpo y alma a gestionar esta relación y creo que es algo positivo, aunque quedan puntos por mejorar».

Insultos

Y se ha referido también a unos insultos que recibió en el pasado congreso de peñas en Haro. «Yo no lo oí, no me enteré, es cierto que me lo comentaron después pero no le di importancia. Está claro que es mejor que no suceda y es fundamental el respeto a la hora de relacionarnos, aceptamos las críticas y las quejas, pero siempre con respeto. Desde luego he pasado página», ha asegurado el presidente rojiblanco.