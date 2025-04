La acaramelada felicitación de Nico Williams a su novia por su cumpleaños

E. C. Viernes, 11 de abril 2025, 16:40 Comenta Compartir

Nico Williams y Ainhize Legarreta afrontan una bonita etapa en pareja llena de nuevos momentos. Este viernes les toca celebrar el primer cumpleaños de la joven ingeniera juntos por primera vez. Una fecha especial que la estrella del Athletic no ha querido dejar tampoco pasar en redes sociales, donde le dedicó una cariñosa publicación.

«Feliz cumpleaños, amor», le deseaba con un mensaje en inglés, acompañado de un corazón. El mensaje estaba superpuesto en una 'story' con un pequeño vídeo a modo selfi. Parece un recuerdo de verano por la ropa de ambos. Ella se toca el pelo y Nico, en un momento dado, suelta un comentario que le hace reír. No se puede escuchar sus palabras porque la publicación reproduce la canción 'Because of you', del cantante Ne-Yo. Por la ropa, parece que se trata de un recuerdo rescatado de un día caluroso, seguramente verano.

La propia Ainhize compartía la felicitación entre sus seguidores, además de otros publicados por sus amigas. Su relación está más que afianzada tras los rumores arrastrados a lo largo del pasado verano y ya es habitual que compartan juntos contenido.

Legarreta ha publicado en varias ocasiones imágenes en San Mamés y otros campos de fútbol donde ha seguido a su novio, como por ejemplo el Metropolitano. También cenas en restaurantes de relumbrón como el Amaren, escapadas a San Juan de Luz... Nada que ver con la prudencia que, por ejemplo, disfrutaron de las vacaciones del pasado verano en Cerdeña. Fue tras varios meses de rumores cuando se dejaron ver juntos por primera vez en un viaje a París. Según varios medios, lo que comenzó como una amistad ha terminado en noviazgo.