Aburto admite que hubo «un retraso» en el traslado de los hinchas de la Roma a San Mamés que obligó a modificar el operativo

El alcalde de Bilbao ha expresado «una condena rotunda» a los incidentes que, a lo largo de este jueves, se produjeron en la ciudad con ... motivo del partido de octavos de final de la Europa League entre el Athletic y la Roma y que dejaron un saldo de catorce detenidos, quince ertzainas y dos guardias de seguridad heridos, contenedores quemados y otro reguero de altercados. Juan Mari Aburto, al mismo tiempo, ha admitido que hubo un fallo en el traslado de los hinchas italianos a San Mamés que tuvo como consecuencia que estos coincidieran con los espectadores locales y se produjeran momentos de gran tensión que desembocaron en los problemas previos al encuentro en la explanada de La Catedral.

«Era un ensayo de cara a la final, sobre todo el tema de la valla que se estableció para encauzar la entrada de la afición de la Roma con un horario, con un dispositivo de cómo iban a ser dirigidos... Eso se retrasó -aceptó- e hizo que la entrada se produjera de manera distinta a la que estaba prevista», subrayó a los periodistas un Aburto que adelantó que la forma de diseñar la seguridad el día de la final, el 21 de mayo, será muy diferente a la de este jueves. «Esto no se va a producir porque todo el perímetro estará cerrado. Y va a haber otro perímetro. Hay que hacer esa evalución con la UEFA, la Ertzaintza, la policía local...«, adelantó.

La jornada del jueves transcurría tranquila en Bilbao hasta que se produjo el traslado de los hinchas de la Roma al campo. Se hizo más tarde de la hora prevista. Se había convocado a las cuatro de la tarde a los espectadores visitantes, pero no se produjo la salida desde la zona del Guggenheim hasta una hora más tarde. De ahí que a su llegada a La Catedral se encontraran con hinchas del Athletic. En ese momento, comenzó la tensión, los insultos hasta que la situación desembocó en enfrentamientos entre ambas partes y varias cargas de la Ertzaintza, que se repitieron una vez los italianos estaban dentro del perímetro de seguridad reservado para ellos.

La sociedad enfrente

También se produjeron graves disturbios tras el partido debido a que los hinchas radicales del Athletic esperaron a los de la Roma. La Ertzaintza realizó varias cargas para desalojar la explanada de San Mamés. Sin embargo, los ultras rojiblancos respondieron y comenzaron a cruzar contenedores, quemarlos y lanzar objetos contra los policías.

Todo esto provocó la «condena rotunda» de Aburto ante «esos hechos que son inaceptables por parte de una sociedad. La primer reflexión que me surge después de la condena es que no entiendo el objetivo de estos grupos, uno de la Roma y otro del Athletic, grupos pequeños no podemos extender a las dos aficiones que estuvieron allí presentes. Estos grupos tienen que entender el rechazo rotundo de la sociedad», indicó el alcalde de Bilbao, que instó a los ciudados a ponerse «enfrente» de esta gente para «hacerle ver que no les queremos entre nosotros».

A partir de ahí, realizó una reflexión general sobre el deporte del balón. «El fútbol tiene que ser un deporte que tiene miles y miles seguidores y que requiere de una reflexión profunda para ver lo que se mueve alrededor y para que todas las instituciones, los clubes, las federaciones entendamos que tenemos que expresar una conduna rotunda de este tipo de situaciones que por desgracias no son infrecuentes». Comparó, en este punto, lo vivido en Bilbao con las finales de rugby en 2018, que se repetirán en 2026. «El rugby nos demostró que tiene unos valores diferentes el fútbol. Reclamo esos mismos valores para el ambiente del fútbol y para sus aficiones», aportó.

Pidió, de momento, paciencia para ver qué dispositivo se diseñará de cara a los cuartos de final contra el Rangers, previstos para el día 17 de abril, Jueves Santos. «Vamos a esperar. Un dispositivo tiene un trabajo muy serio y la policía escocesa nos pasará los datos».