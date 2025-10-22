645 athleticzales podrán disfrutar del derbi en Anoeta por 30 euros El Athletic comunica que los socios tienen hasta el viernes a las 10 horas para solicitar su entrada

A. Mateos Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:41 | Actualizado 10:53h.

La Real Sociedad ha enviado al Athletic 645 entradas a repartir entre sus aficionados para el derbi que se disputará en Anoeta el próximo sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas. El precio de las mismas es de 30 euros y el club se reserva un centenar de entradas para sus compromisos.

Las personas socias que deseen adquirir una entrada para presenciar dicho encuentro pueden inscribirse a través del Txoko del Socios (sección Inscripción a Procesos / Entradas Partidos de Fuera) a través de la página web oficial del Club desde este miércoles hasta el viernes 24 de octubre a las 10 horas.

Si el número de inscripciones superara las plazas disponibles, se realizaría un sorteo este mismo viernes. Los socios inscritos recibirían su número de participación por correo electrónico y, tras realizarse el mismo, la confirmación de si han sido o no premiados. Si no fuera necesario el sorteo, el público en general también podrá adquirir el resto de las localidades sobrantes en los días que comunicará el Club.

Al igual que ocurre en el resto de procesos, los socios que sean agraciados con una entrada a la finalización del proceso deben realizar el pago en las siguientes 72 horas a través de la pasarela de pago online que se les enviará por correo electrónico y que podrán encontrar también en su Txoko de Socios. Antes de entrar a realizar el pago deberán completar el documento de Plan de Viaje exigido (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y plan de viaje de las personas que vayan a emplear las entradas) por temas de seguridad. Una vez realizado el pago, recibirán en los días siguientes sus entradas en formato PDF a través del correo electrónico. El envío de las entradas no comenzará a realizarse hasta que finalice el plazo de compra para todos los colectivos (no solo socios).