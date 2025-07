El 600 que Delgado Meco vendió a Javi Clemente cuando vino del Tenerife

Juanma Mallo Miércoles, 9 de julio 2025, 09:01 | Actualizado 09:13h. Comenta Compartir

Manolo Delgado Meco (Alcázar de San Juan, 80 años) acaba de celebrar su cumpleaños y en unas semanas se cumplirán cinco décadas desde que fichó por el Athletic, el equipo que lleva en su corazón y al que ha dedicado su vida. Es su pasión. Lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad. El club, aprovechando ambas efemérides, le ha realizado una entrevista que ha colgado en su página web. En la conversación, repasa muchos momentos de esa carrera, la relación con algunos de los entrenadores con los que ha trabajado codo con codo y pincela anécdotas.

Por ejemplo, la curiosa venta que le hizo a Javier Clemente, una persona con la que tiene una relación especial y con la que también estuvo en la selección española. Rebobinemos. Delgado Meco, un referente en la preparación física del país en aquella época, fichó por el Athletic procedente del Tenerife con un contrato de diez meses y señala que tuvo que abonar 900.000 pesetas de la época para 'comprar' su libertad. Se trasladó a Bilbao con su hijo, nacido en la isla, con su mujer... Y esta, a través del mar, vía Barcelona, se trajo el coche que tenían en Santa Cruz. Era un 600. «Se lo vendí a Clemente por lo mismo que había costado».

Pero ese vehículo dio más juego. «Era famoso -cuenta en la conversación grabada en el museo del Athletic- para los estudiantes de la Escuela de Derio porque la gente había autostop y yo subía todos».

Delgado Meco, siempre abierto, cordial, athleticzale hasta la médula, tejió un nexo especial con Javier Clemente, con el que ganó dos títulos de la Liga, una Copa y una Supercopa. Le conoció, sin embargo, en un momento duro para el expreparador de Barakaldo. «Llego a Lezama y Javi está en la camilla de la siega que le hizo Marañón. El 19 de agosto de 1975 -el Athletic le hizo en esa fecha un homenaje al exseleccionador-, en el partido contra el Borussia Mönchengladbach, me dio un llavero de plata. Le pregunto porqué. Y me dice: 'me has ayudado mucho'. Además, me cuenta que quiere ser entrenador. Y estudiamos todo tema por tema, tema por tema, de práctica de entrenamiento. Sacó un diez».

Pasión por el euskera

En la conversación, de algo más de 30 minutos, repasa también los años con Piru Gainza, con Koldo Agirre, con Txutxi Aranguren, con Jupp Heynckes, con Luis Fernández, al que imita su acento... Recuerda que fue profesor en la escuela de entrenadores de Bizkaia de Ernesto Valverde y Jon Aspiazu.

También echa la vista atrás y habla de su pasión por el euskera. Apunta que fundó, junto a su mujer, la ikastola Gobela -ahora Betiko-, acompañado de otros futbolistas del Athletic y, cómo no, Clemente. Despide la conversación entre lágrimas. «Mi familia es ahora euskaldun zaharra a mí me llena de orgullo. Mila esker Bizkaia, eskerrik asko!».