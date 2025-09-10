El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Casi 4.000 athleticzales podrán ver el partido de Champions en Dortmund desde 18,5 euros

El Athletic reservará 3.392 entradas para sus socios. El partido se disputará el miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas en el Signal Iduna Park

A. Mateos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:15

Los athleticzales que consigan una entrada para el partido ante el Borussia Dortmund que se disputará el miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas en el Signal Iduna Park solo pagarán entre 18,50 y 50 euros. Un precio imposible de ver en el fútbol español para un partido de Champions League.

El Athletic ha dado a conocer a su afición los detalles del desplazamiento. Las personas socias que deseen adquirir una entrada para presenciar dicho encuentro pueden inscribirse a través del Txoko de Socios hasta este viernes. El plazo termina a las 10 horas.

El Borussia Dortmund ha enviado al Athletic 3.813 entradas, de las cuales el Ibaigane se reserva 421 para sus compromisos. El precio de las localidades es de 18,50 euros para las 2.309 entradas de pie (grada de animación) y de 50 para las 1.083 entradas con obligación de ver el partido sentado.

El club rojiblanco informa que la elección del tipo de entrada (de pie o sentado) no influye en las probabilidades del sorteo. Este se realizará de manera conjunta entre todos los inscritos. Cada socio deberá marcar en su solicitud si desea una entrada de pie o sentado y en función del orden en que resulte agraciado, este podrá comprar su preferencia marcada o deberá conformarse con la que le asigne el club automáticamente.

En el caso de las inscripciones en grupo, estas se realizarán introduciendo el código de socio y el número de teléfono móvil que cada persona socia invitada tenga informado en el Txoko de Socios. Los socios que sean añadidos a un grupo confirmarán desde su propio Txoko de Socios la inscripción, para lo que serán avisados previamente por correo electrónico.

Si el número de inscripciones superara las plazas disponibles, se realizaría un sorteo el viernes 12 de septiembre. Los socios inscritos recibirían su número de participación por correo electrónico y, tras realizarse el mismo, la confirmación de si han sido o no premiados. Si no fuera necesario el sorteo, el público en general también tendrá la posibilidad de adquirir las últimas entradas que queden disponibles.

Las personas agraciadas con una entrada a la finalización del proceso deben realizar el pago de las mismas en las siguientes 72 horas a través de la pasarela online que se les enviará por correo electrónico y que podrán encontrar también en su Txoko de Socios.

