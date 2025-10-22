El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aficionados del Qarabag en la Plaza Nueva este mediodía.

Aficionados del Qarabag en la Plaza Nueva este mediodía. I.J.

¿Dónde están los 400 aficionados del Qarabag que iban a llegar a Bilbao?

Sólo un grupo de una veintena de aficionados animaba a su equipo en la Plaza Nueva

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:07

Hoy parecía que era más fácil encontrarse en Bilbao con un trébol de cuatro hojas que con un aficionado del Qarabag. Quizás muchos de ellos ... optaron por camuflarse como unos turistas más, con el museo Guggenheim como gran reclamo. El caso es que se esperaba la visita de unos 400, la hinchada menos numerosa en San Mamés durante la primera fase de esta Liga de Campeones. Finalmente, nos topamos a las 14.00 horas con una veintena de ellos animando a su equipo: cánticos, megáfonos e incluso una pequeña bengala. Está claro que esta tarde lo van a dar todo a la hora de animar a su equipo en el trascendental partido que les enfrentará al Athletic esta tarde a partir de las 18.45 horas.

