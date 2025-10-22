¿Dónde están los 400 aficionados del Qarabag que iban a llegar a Bilbao?

Hoy parecía que era más fácil encontrarse en Bilbao con un trébol de cuatro hojas que con un aficionado del Qarabag. Quizás muchos de ellos ... optaron por camuflarse como unos turistas más, con el museo Guggenheim como gran reclamo. El caso es que se esperaba la visita de unos 400, la hinchada menos numerosa en San Mamés durante la primera fase de esta Liga de Campeones. Finalmente, nos topamos a las 14.00 horas con una veintena de ellos animando a su equipo: cánticos, megáfonos e incluso una pequeña bengala. Está claro que esta tarde lo van a dar todo a la hora de animar a su equipo en el trascendental partido que les enfrentará al Athletic esta tarde a partir de las 18.45 horas.

Y ahora, al mediodía, los seguidores del club de Azerbaiyán reponen fuerzas en los establecimientos hosteleros de la Plaza Nueva, disfrutando de un día casi veraniego en pleno mes de octubre. Todo un regalo para las fechas en las que estamos. ¿Qué les está pareciendo Bilbao? ¿Les está gustando? ¿Habían estado antes? «Mi padre me había hablado de Bilbao», dice Chaque, un joven aficionado que ha llegado a la capital vizcaína junto a su amigo Resu. «Me encanta la arquitectura de los edificios», señala con admiración. Y también los bilbaínos: «Es gente muy acogedora». «Y la comida, claro», añade con satisfacción.

En materia deportiva, el optimismo reina en la expedición del Qarabag tras convertirse en el equipo revelación de la primera fase del torneo. Dos partidos jugados, otras tantas victorias y seis puntos en el casillero. En el primero levantó un 2-0 en contra en la cancha del Benfica para imponerse 2-3 y en el segundo ganó al Copenhague 2-0. Todo lo contrario que el Athletic, que suma dos derrotas, por lo que el partido de esta tarde en San Mamés es clave si quiere tener alguna opción de seguir vivos en el campeonato.

Medina, de los más peligrosos

Emile, a la derecha, con su amigo Daniel en la Plaza Nueva.

Pero cuidado, porque la afición del equipo azerbaiyano advierten que no será nada fácil ganarles pese a jugar en campo contrario. No en vano lleva una década sumando títulos de Liga en su país y está en la Champions por méritos propios tras superar tres rondas previas. Y siempre con un 4-2-3-1 como bandera de la mano de su entrenador, Gurban Gurbanov. ¿Cuáles son los jugadores más peligrosos? Sahali, que ha venido de Alemania exprofeso para este partido, lo tiene claro: «Medina. Es un defensor pero también marca goles». Y cuidado también con el joven delantero colombiano Durán, apuntan sus compañeros. Curiosamente, ambos son compatriotas.

¿Y conocían al Athletic antes de que el azar les juntara en el mismo grupo de la Champions? Muchos de ellos como Emile que ha llegado de Baku tras una odisea de casi un día entero de viaje para estar en San Mamés junto a Daniel, su amigo madrileño, son grandes aficionados a la Liga Española. Por tanto, conocen de sobra al equipo rojiblanco y a sus jugadores. «Iñaki Williams es mi favorito», sabedor de que puede poner en problemas a su equipo en cualquier momento. También le encantaba ver jugar a Iturraspe y Muniain. «Eran muy buenos», añade.

¿Y la predicción de Emile para el resultado final? «1-2», aunque no descarta al igual que Sahali un empate ya que el Athletic «está en buena forma y por eso va a ser un partido muy igualado». Las derrotas del equipo rojiblanco son antes dos equipos muy fuertes de Champions así que «no las tengo en cuenta». Sahali es incluso menos optimista. «0-0 o 1-1», asegura entre risas, aunque en su fuero interno seguro que piensa en una victoria.

De momento, la hinchada visitante disfruta de su estancia de Bilbao sin estridencias. De hecho, posaron para grabar el vídeo que ilustra esta noticia. Su escaso número y el hecho de que no tengan antecedentes violentos en sus partidos ha provocado que el encuentro no sea declarado de alto riesgo. El hecho de que la distancia entre Bakú y Bilbao de 4.300 kilómetros, lo que equivale a unas seis horas de vuelo, también ha sido clave a la hora de explicar la menor presencia de aficionados para los que no se les ha organizado un 'punto de encuentro' formal' para reunirse antes del partido. No tenía sentido.