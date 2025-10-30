140 euros, la entrada más barata para ver al PSG en San Mamés Los precios de la taquilla se disparan ante la visita del vigente campeón de Europa

Ver el Athletic-PSG en San Mamés supondrá un importante desembolso para todo aquel que no sea socio. Las pocas entradas disponibles -unas 150- en la página web del club rojiblanco están por las nubes. La más barata es de 140 euros en el fondo norte y, a partir de ahí, para arriba.

Ningún sector del campo escapa a las tres cifras. En el fondo sur, a primera hora de la mañana de este jueves, el ticket más económico era de 150 euros y en los laterales el precio mínimo era de 180. Si se tiene en cuenta el palco VIP, las entradas se irían por encima de los 500 euros.

Y a pesar de todo, todo apunta a que San Mamés rozará el lleno. A pesar de que el Athletic no ha arrancado bien la temporada, la ilusión por el equipo se ha disparado tras la temporada pasada, donde el equipo logró clasificarse para la Champions diez años después.

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, desveló hace un mes que hay más de «7.000» personas en la lista de espera para hacerse socios de la entidad bilbaína. San Mamés tiene un aforo de 53.331 espectadores y en las últimas temporadas, en cada partido 'grande', se ha alcanzado el récord de entrada.