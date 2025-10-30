El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

140 euros, la entrada más barata para ver al PSG en San Mamés

Los precios de la taquilla se disparan ante la visita del vigente campeón de Europa

A. Mateos

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:29

Comenta

Ver el Athletic-PSG en San Mamés supondrá un importante desembolso para todo aquel que no sea socio. Las pocas entradas disponibles -unas 150- en la página web del club rojiblanco están por las nubes. La más barata es de 140 euros en el fondo norte y, a partir de ahí, para arriba.

Athletic Club

Ningún sector del campo escapa a las tres cifras. En el fondo sur, a primera hora de la mañana de este jueves, el ticket más económico era de 150 euros y en los laterales el precio mínimo era de 180. Si se tiene en cuenta el palco VIP, las entradas se irían por encima de los 500 euros.

Y a pesar de todo, todo apunta a que San Mamés rozará el lleno. A pesar de que el Athletic no ha arrancado bien la temporada, la ilusión por el equipo se ha disparado tras la temporada pasada, donde el equipo logró clasificarse para la Champions diez años después.

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, desveló hace un mes que hay más de «7.000» personas en la lista de espera para hacerse socios de la entidad bilbaína. San Mamés tiene un aforo de 53.331 espectadores y en las últimas temporadas, en cada partido 'grande', se ha alcanzado el récord de entrada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  5. 5

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  8. 8

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey
  9. 9

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  10. 10

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 140 euros, la entrada más barata para ver al PSG en San Mamés

140 euros, la entrada más barata para ver al PSG en San Mamés