La web de EL CORREO ofrece la retransmisión en directo del Txupinazo de Aste Nagusia 2025 Los lectores podrán ver en vivo el comienzo de la Semana Grande bilbaína con los periodistas Silvia Cantera y Txema Soria

EL CORREO Sábado, 16 de agosto 2025, 15:29 | Actualizado 15:48h. Compartir

Marijaia se asomará al balcón del Arriaga y descorchará la Aste Nagusia un año más a las siete de la tarde. El txupinazo, lanzado este año por Olatz Agirre (Comparsa Txori Barrote), da luz verde a nueve días de jolgorio sin interrupción para miles de bilbaínos. En esta 45 edición el pregón corre a cargo de Francis Díez, el conocido vocalista de la banda Doctor Deseo. Y podrás seguirlo en vivo junto a los periodistas Silvia Cantera y Txema Soria en la retransmisión que ofrecerá la web de EL CORREO sobre las 18.30 horas.

De esta manera, se desatará la celebración en una plaza del Arriaga abarrotada un año más. Por suerte, el calor ha dado una tregua tras la jornada más calurosa del verano (con máximas por encima de los 40 grados) y los termómetros no han sobrepasado los 30 grados. Así comienza la actividad en las 37 txosnas, 27 de ellas correspondientes a la federación de Bilboko Konpartsak. La mayoría están ubicadas entre El Arenal y la parte trasera del Arriaga.

A partir de este mismo sábado, El Arenal concentrará gran parte de las actividades culturales, deportivas y gastronómicas organizadas en torno a la Aste Nagusia. Habrá pruebas de ajedrez, talleres de arte, de skate y de rap, actuaciones, goitiberas, piragüismo, waterpolo y juegos de agua, entre otras iniciativas. En cuanto a los conciertos organizados por el Ayuntamiento, Kai Nakai será la encargada de inaugurar el escenario de Abandoibarra el sábado. Puedes consultar el programa completo en este enlace.