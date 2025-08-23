El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Clientes en las terrazas del Muelle de Marzana, bajo los carteles reivindicativos de los vecinos. Maika Salguero

Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»

Los afectados, que se quejan de que los altavoces se colocan «desde las 16.00 hasta las 04.30 horas», reivindican su «derecho al descanso»

Juncal Munduate y María de Maintenant

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:38

Vecinos de Marzana se manifestarán hoy a las 21.00 horas en el muelle por el ruido que se registra en la zona durante Aste Nagusia. A través de un comunicado, los afectados relatan que se trata de una situación «insufrible a la que nos está sometiendo el Ayuntamiento de Bilbao». Según indican, se colocan altavoces «desde las 16.00 hasta las 04.30 horas» y el ruido les «impide dormir». Algunos aseguran incluso que tienen colocado uno «a menos de un metro de casa» y todo, puntualizan, «por el lucro para los bares» de la zona.

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, explicó ayer en Radio Euskadi que «hay que salvaguardar siempre el descanso de los vecinos, pero estamos en Semana Grande y en una zona festiva es más complicado».

Pancartas en las viviendas

No es la primera vez que los residentes tienen que lidiar con este problema. En julio, algunos denunciaron el ruido de los bares y reivindicaron su «derecho al descanso» a través de pancartas colocadas en las fachadas de algunas viviendas de la zona. En aquel momento también solicitaron al Ayuntamiento de Bilbao medidas de control «inmediatas» para garantizar el cumplimiento de la normativa municipal.

Los vecinos aseguran que llevan soportando el alboroto de las terrazas desde su instalación «masiva» tras la pandemia y critican la «inacción» de las instituciones. «Desde 2020 hemos perdido paulatinamente calidad de vida», se lamentaba el mes pasado Pilar Carrasco, representante de la Asociación de Vecinos de Bilbao la Vieja.

Por su parte, Marga Rodríguez, vecina de la zona, explicó ayer a este periódico que «la situación es insufrible». «La música es atronadora y te pone de los nervios. No estamos ni contra los bares ni contra las terrazas, solo queremos que se cumpla la normativa. Queremos que haya buena convivencia entre el vecindario y la hostelería, pero sin que ello implique que perdamos el derecho al descanso».

