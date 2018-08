Un día como hoy El histórico cantautor vasco recuerda las inundaciones de hace 35 años y cómo ha sido la regeneración posterior de la villa La crecida del Nervión a su paso por el Casco Viejo. GONTZAL MENDIBIL Domingo, 26 agosto 2018, 01:59

Un día como hoy, hace 35 años, llovía torrencialmente en Bilbao. Estábamos en plena Aste Nagusia. De hecho, en el mismo lugar del concierto de esta pasada noche: en la plaza Nueva. También ese año y ese día, en el mismo escenario, tenía un concierto, pero todo se fue al traste y las fiestas, anegadas por tanta agua, pararon en seco.

Muchos de los que vivimos aquello recordamos cómo se puso la mañana del 26 de agosto, cuando el cielo se oscureció y parecía que estábamos en plena noche. No pintaba nada bueno y así fue: cayó sobre Bizkaia y en zonas de Gipuzkoa y Araba uno de las mayores diluvios que se recuerdan. Laudio, Etxebarri, Arrigorriaga, Gernika, Bermeo y tantos otros pueblos sufrieron aquella catástrofe y quedaron bajo el lodo y los escombros.

En Bilbao, la ría, que crecía y crecía, se desbordaba por todos los puntos. Ríos de lluvia caían desde barrios como Rekalde, Santutxu, Peñascal… Ante las inclemencias de la naturaleza, es la condición humana la que nos da los buenos ejemplos solidarios, como así fue. Las gentes se volcaron codo a codo y lo que se demostró en esos fatídicos días es la fuerza, el pundonor y la solidaridad de cientos de voluntarios.

Hoy, 35 años después, muchos pueblos, y sobre todo Bilbao brillan con mayor lustre y mejor estética, aunque no todo es luz en calles con el mal endémico de lonjas vacías y carteles de 'se vende, se alquila'. Pero el vuelco de Bilbao ha sido espectacular. Hace 35 años no veíamos apenas turistas por la villa y cuando alguno se aproximaba por la calle o en algún semáforo, te dabas la vuelta con extrañeza. Hoy Bilbao parece otro Bilbao, tanto el centro como sus barrios han mejorado ostensiblemente. Ver el Casco Viejo repleto de foráneos deleitándose con nuestra buena gastronomía y hablando de lo bonito que está todo, da gusto. Da gusto que los de fuera valoren lo nuestro.

Pero no solo de pan y de vino vive el género humano, como refleja el cartel de la Aste Nagusia de este año, yantar y yantar: plato, cuchara y tenedor parece el fiel reflejo de lo que vivimos en estos tiempos, comer y beber es lo que prima. 'Euskadi Basque country-welcome to the culinary nation'. Pienso que nuestra cultura es más rica y extensa que la sola gastronomía y, aparte del buen yantar, hay mucho que ofrecer. El mapamundi de Bilbao como epicentro del planeta da mucho juego y no debe estar encorsetado solo a sus buenos pintxos y buen comer.

La corriente de las letras un tanto humedecidas y la tromba festiva me han llevado a contar las buenas cosas y las que aún a buen seguro podemos mejorar, así pues, que el empeño en la mejora de estos 35 años no se pare y el plan de protecciones contra las inundaciones se canalice de la mejor manera para que el agua siga fluyendo de forma natural como ríos al mar.

Quizás el desborde de la ría haya hecho que Bilbao resurja, porque de estar dando la espalda a la ciudad, la ría ha abierto las puertas a sus habitantes y a los ciudadanos foráneos que año tras año llegan a ver el maravilloso cambio que ha supuesto este nuevo Bilbao, gracias a ese cauce y al proyecto que se ha construido en torno a él. Aquella ría que destilaba suciedad y mal olor nos invita hoy a disfrutar de su encanto. Su limpieza y su rehabilitación han sido y son un gran aporte a la ciudad. El paseo alrededor de ella supone la historia de una bella transformación.

La ría de Bilbao, al igual que las Ramblas de Barcelona o la Fontana de Trevi en Roma, es un icono a impulsar junto a las construcciones y proyectos en torno a ella. Ingenioso resulta que en los prolegómenos del emplazamiento del museo que ha puesto Bilbao en el mundo, Thomas Krens, director de la Fundación Guggenheim, en su paseo 'footingero' señalara ese punto para su nueva construcción.

Sus interlocutores vascos escuchaban incrédulos cómo se podía levantar algo tan sustancial en este punto caótico donde la ría no era percibido como nada importante. Quizás en la visión de Krens, señalando el lugar, nos hemos de remontar a la leyenda de los marineros y navegantes que, después de sus largos viajes por el mar, se adentraban hasta el lugar hoy llamado puente de La Salve, donde -desde ese punto en el que gira la ría- se divisa el alto de Artagan, lugar de la basílica de Begoña, entonces ermita.

Justo en el lugar donde Krens tuvo su epifanía las crónicas afirman que los navegantes rezaban una salve por haber regresado sanos y salvos. Y que por la simbología de ese rezo se da el nombre de La Salve.

Dicen que los cursos donde las aguas giran otorgan energías diferentes. Y el refrán popular convertido en canción, 'Urak dakarrena urak daroa' (lo que el agua trae el agua lo lleva), nos recuerda la lección de vida y el significado del agua que fluye: la vida como un río de agua viva que puede cambiar su dirección de manera inesperada.

Hoy sabemos que la singularidad del Museo Guggenheim se debe también a su emplazamiento junto a la ría y que ello hace que sea tan genuino. Potenciemos pues la ría y lo que a ella le rodea. Que tengamos un día feliz en este final día de la Aste Nagusia que ya es conocida en todo el mundo y ¡viva el agua de Bilbao! ¡Gora Marijaia!