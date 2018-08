Último tercio Termina la Semana Grande y ese malestar puede no ser resaca, sino melancolía Ahí les tienen, miles de personas despidiéndose hasta el año que viene; agur, majos. / Pedro Urresti PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Sábado, 25 agosto 2018, 23:16

El ser humano es un animal contradictorio y hasta en las fiestas encuentra lugar para la melancolía. Es algo de lo que no suele hablarse. Quizá porque el ser humano es también un animal pudoroso. Y en fiestas es fácil que la punzada melancólica te alcance en algún lugar tirando a inconfesable. En las barracas, por ejemplo, en lo alto del Gusano Loco. O en El Arenal, qué sé yo, mientras tu cuadrilla bordea el accidente cardiovascular intentando ligar un pil-pil en el certamen gastronómico universal.

Es en sitios así, mientras retumba el reguetón y se anuncian los premios de las tómbolas, donde a uno de pronto se le enfría el corazón y se le agrieta el pensamiento. «Oh, diablos, sufro», te dices entonces. «¿Y el anillo pa'cuando? ¿Y el anillo pa'cuando?», te responde la megafonía, que es un dios indiferente además de uno altisonante.

Las causas del pinchazo melancólico pueden ser muchas. La ausencia de alguien con quien un día vivimos las fiestas, la llegada de la edad madura como un tren de mercancías, el sinsentido existencial, que en Lezama no haya algún juerguista de fuste enseñándoles modales a esos delanteros, hombrecitos y viceversa...

Siendo como soy un prosista confesional, confesaré que yo me he puesto triste camino de Vista Alegre. Viven los toros en Bilbao un momento tan melancólico que este año, además del público y las ganaderías, me han decepcionado hasta los antitaurinos.

La fiesta llega a la traca final. La Aste Nagusia termina, pero las amistades forjadas estos días continúan. Desde mañana, la circulación de pulpos estará prohibida en la Gran Vía.

«Se está perdiendo la afición», me decía algún amigo subiendo General Concha. «Y la antiafición», le contestaba yo, añorando al vegano furioso que te llamaba asesino ya el primer lunes de fiestas, a la activista que le decía a Andrés Amorós que leyese un libro, al espontáneo antiespecista que te venía a poner una pegatina y al que podías dejártelo llegar mucho, dándole el pecho y hasta animándolo un poco con la voz, «¡Vente!», para quebrarlo después, en el último segundo, saliendo con guapeza del embroque y recibiendo los vítores de la afición y de la contramanifestación. También vibran los antitaurinos, aunque sea íntimamente, cuando las suertes se ejecutan con pureza y sin ventajas.

Por lo demás, qué poca gente en la plaza. Y con qué imperturbabilidad parece acoger el taurinismo el hundimiento. Aunque tampoco me hagan mucho caso: la tristeza se transforma en depresión clínica ahora que terminan las fiestas y regresa, empujando, eso tan feo, inesquivable y circunspecto. La realidad.