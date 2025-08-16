El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jordi Alemany

Las txosnas desatan el frenesí en el Arenal

Locales y visitantes viven la apertura del recinto que protagonizará las noches de los próximos ocho días

Alba Peláez

Alba Peláez

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:25

Marijaia ha apagado este sábado la sed de los bilbaínos con su tradicional procesión de apertura de las txosnas. Tras el pregón, las 27 congregadas ... en Bilboko Konpartsak han ido abriendo sus puertas al paso de la figura festiva. El Arenal y sus alrededores se transforman estos ocho días en la zona cero de las fiestas, con una actividad frenética que apenas encuentra descanso durante Aste Nagusia. Las almas congregadas en el Arriaga han seguido a Marijaia y se han desperdigado en busca de comida y bebida. Aunque los más veteranos han ido directos a su favorita para evitar las primeras colas antes de que la protagonista del jolgorio abriera los distintos bares festivos.

