«Trabajo para convertirme en poco tiempo en el número 1 del escalafón»

Borja Jiménez (Espartinas, Sevilla 1992) acabó la carrera de ingeniero agrónomo el año de su alternativa y entre 2019 y 2021 trabajó como inspector en ... una certificadora de cerdo ibérico durante la campaña de la bellota. Su vida ha cambiado. Llega este año a Bilbao con la vitola de figura.

- Es el único matador que va a torear este año dos tardes en Vista Alegre.

- Creo que es un privilegio que solo tienen las figuras. Y mire, me siento un privilegiado por estar anunciado así en Bilbao.

- ¿Bilbao ha cambiado su vida?

- Es una de las plazas que me ha puesto en el resto de ferias. Y es la que me ha consolidado, después de las tres orejas del año pasado. Vista Alegre ha sido determinante en mi carrera. Marca un antes y un después en la carrera de cualquier torero.

- ¿Qué significó la gesta del año pasado?

- Fue una de las tardes más importantes de mi vida. Madrid me lanzó y la feria de Bilbao es la que más me ha consolidado.

- ¿Se puede decir que vive su mejor momento profesional?

- Bueno, se puede decir que me estoy encontrando muy bien. Estoy triunfando prácticamente todos los días. Puedo cuajar los toros como a mí me gusta torear. Ahora que llegan las dos tardes en Bilbao, me gustaría que me saliesen las cosas igual que el año pasado.

- Cuando uno se acostumbra a encadenar un triunfo detrás de otro, ¿cómo se le queda el cuerpo?

- Pues feliz, ¿no? Feliz y satisfecho. Respalda el trabajo que estás haciendo día a día. En los entrenamientos percibes el camino correcto. Si después llegas a la plaza y las cosas salen como esperas, el triunfo llega y el público se emociona. Cuando uno trabaja el día a día y después la plaza concede buenos resultados, uno solo se puede sentir feliz.

- ¿La salida por la Puerta Grande de Las Ventas junto al ganadero Victorino Martín ha sido su gran hito hasta la fecha?

- Salir a hombros de Madrid te marca la temporada. Y este año lo he podido conseguir por tercera vez.

- Grandes números.

- Estoy contento de haberlo hecho porque gracias a ese triunfo torearé dos tardes en Bilbao. Voy cogiendo cada vez más fuerza dentro del escalafón.

- Nada que ver cuando tomó la alternativa en 2015 y luego solo toreó 20 corridas en 8 años. ¿Todavía recuerda aquello?

- Sí, claro que lo recuerdo, lo recuerdo muchas veces. Como dice, toreé apenas 20 corridas en todo ese tiempo. Ahora, la situación ha cambiado para bien, gracias a Dios.

- ¿Y ahora qué?

- Ahora lo que hay que hacer es mantenerse y estar muchos años.

- ¿La situación vivida no se la desea a nadie?

- Obviamente, no. Es una situación muy complicada. Pero también es una situación que te marca como torero.

- ¿En qué sentido?

- Porque es cuando te das cuenta realmente de lo que quieres llegar a ser, y lo que estás dispuesto a dar por conseguir tus sueños. Tienes mucho tiempo para pensar. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de si merece la pena o no.

- ¿Llegó a perder la esperanza?

- Por momentos. También es verdad que siempre he tenido la cabeza muy fría y siempre he sabido el camino que quería llevar en el toreo. Con los resultados que se están dando, el tiempo me está dando la razón. Hay momentos que flaqueas porque se pasan años sin aparecer los contratos. Sin embargo, esta debilidad termina pronto cuando llegan las corridas.

«Me salvó la vocación»

- ¿Le salvó la vocación?

- Totalmente. La vocación, las ganas de cumplir un sueño, la afición... Eso fue lo que me empujó a no tirar la toalla.

- ¿Sigue acordándose de los empresarios que le echaron una mano?

- Lógicamente. Empresarios como Joxin Iriarte de Azpeitia me ayudaron. En los años que toreaba poco, me seguía poniendo en Azpeitia. ¡Y sin ningún motivo! Pero él confió en mí desde el primer momento. Las personas que confían en ti cuando no tienes nada son las que tienen que estar cerca cuando lo tienes todo.

- ¿Cómo definiría su toreo?

- Bueno, no me gusta autodefinirme. Intento torear con la máxima verdad posible y la máxima pureza, sin dejarme nada dentro.

- ¿Sueña con auparse al número 1 del escalafón?

- Bueno, pues eso está dentro de mi cabeza. Es una de las cosas que me gustaría conseguir.

- ¿Lo ve factible de verdad?

- Para eso seguimos haciendo mucho hincapié en los entrenamientos, para que dentro de poco pueda conseguir ese objetivo.

- ¿Quién le parece ahora mismo el mejor?

- Morante de la Puebla está a un nivel superior. Está echando un año impresionante. Todos los toreros le admiramos por lo que hace. Los que nos ponemos delante de un toro sabemos lo difícil que es lo que está haciendo.