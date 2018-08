Vista Alegre abre sus puertas

Los toros descansan desperdigados por los corrales de Vista Alegre, indiferentes a la suerte que les espera en Aste Nagusia, mientras los visitantes los observan desde unos ventanucos discretos. La lluvia que ha caído durante buena parte de la mañana no ha sido impedimento para las personas que se han acercado hasta la plaza, que durante todo este viernes ofrece entrada libre para investigar hasta su último rincón y para poder admirar los ejmplares de la ganadería Sánchez y Sánchez, que participarán en la corrida de rejones de este sábado, y los de Vitorino y Torrestrella, que lo harán en las del domingo y el lunes, respectivamente.

A quien sí le preocupa el tiempo es a José Antonio Quintana, encargado del cuidado de los animales en el recinto desde hace más de 30 años: «Yo nunca he visto que se haya cancelado una corrida en fiestas, pero la lidia es para hacerse en seco, sin que esté todo embarrado», comenta, preocupado, mientras pasea por los pasadizos con ventanas enrejadas desde los que se puede ver a los astados. Allí es donde se concentra el mayor número de personas, que quedan impresionadas por el tamaño robusto y la presencia elegante de los morlacos.

Aunque casi todos los visitantes acuden desde Bilbao o alrededores, hay asistentes de distintos puntos de España. Es el caso de Alejandro Rodríguez, un mochilero andaluz aficionado al toreo que ha llegado a la ciudad después de realizar algunas etapas del Camino de Santiago. «Por mi manera de pensar soy una excepción en esto de los toros, no cumplo el estereotipo del típico aficionado a la fiesta», explica, después de maldecir por no haber encontrado a nadie que lo acompañase a ver alguna de las corridas de la Semana Grande.

Las reses parecen ajenas al trajín de detrás de las mirillas, sus cuerpos de más de media tonelada son pura calma, hasta que el grito o el golpe de algún espectador los pone en actitud precavida, como esperando a que algo suceda. Curiosamente, los más calmados son los niños que acuden con sus padres o abuelos a la plaza. «A este, de momento, no le gusta la lidia, pero disfruta mucho viendo a los animales», cuenta una madre sobre su hijo, y añade que lo que no soporta el pequeño es «el momento de la muerte del toro».

Quizá la pareja más peculiar entre los que se han acercado es la de Patxi y Rocío. Ella es una aficionada a la lidia, mientras que a él solo le interesan los astados como tal, como seres impresionantes fuera de las plazas. La pregunta es obvia: ¿No hay discusiones por esto? «No, no, yo vengo con mis amigas; él lo respeta y yo no le obligo a venir», ríe Rocío. «Yo respeto a la gente aficionada, pero no me gusta el final que se les da a los animales». concluye Patxi.

Mientras tanto, otro grupo de visitantes inspecciona las gradas y el museo. Un par de críos huyen de su abuela, que les quiere hacer una foto, corriendo con los dedos índice extendidos sobre la cabeza, imitando a los morlacos que a partir de este sábado embestirán en Vista Alegre. Quintana termina una extensa explicación sobre el modo con el que las ganaderías consiguen toros bravos con una sentencia que parece que no puede ser cierta: «Después de todo el tiempo que llevo trabajando aquí, solo tengo clara una cosa: nadie puede entender del todo a los toros, el que lo consiga, se hará millonario».