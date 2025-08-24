El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Yuste representa 'Dios nos pille confesados' en el Campos. Mireya López
Josema Yuste | Actor y humorista

«Volverá antes Mecano que Martes y 13»

El 50% del antiguo dúo humorístico empezó doblando películas porno. «Era fácil, solo se trataba de soltar sonidos guturales», resume

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:13

Padece fotofobia y se coloca las gafas en el comedor bilbaíno donde se aloja para evitar que se le sequen los ojos. Toma un antibiótico, ... que «le cansa y quita algo el apetito», como consecuencia de una pequeña infección de orina que está «solucionando». Sin embargo, en el escenario es un animal y se le curan todos los males.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  2. 2

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  4. 4 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  5. 5 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  6. 6 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  7. 7

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar
  8. 8

    El «sueño cumplido» de Shinova en Aste Nagusia con un momentazo sorpresa
  9. 9 Una gran sorpresa llamada Íñigo Pérez
  10. 10 Trasladado al hospital de Basurto tras ser agredido por un joven de 18 años con una botella de cristal rota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Volverá antes Mecano que Martes y 13»

«Volverá antes Mecano que Martes y 13»