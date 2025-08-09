Un talismán para los artistas locales

Elena Sierra Viernes, 8 de agosto 2025 | Actualizado 09/08/2025 01:02h. Comenta Compartir

Esta Aste Nagusia, Gurutze Beitia va a estar en el Teatro Campos con Gorka Aginagalde, el día 15. ¿Pero no iba a estar dándolo todo en la fiesta de fin de año que van a montar en Pabellón 6? Pues sí, también: eso será del 17 al 24. Y, no contenta con sus dos actuaciones, la artista bilbaína se encarga de dirigir una de las obras que podrán verse en el Euskalduna, la que protagonizarán Karmele Larrinaga y Gemma Martínez entre el 16 de agosto y el 7 de septiembre. Puede que hubiera un tiempo en el que a los intérpretes locales les costara mucho tener su hueco en la cartelera de la Villa durante la la Semana Grande, pero eso ya es cosa del pasado. Bastante lejano, de hecho, de antes de la pandemia (ese hito en tantos aspectos). No es el primer año que Beitia tiene hasta tres trabajos en la programación fiestera (incluye las actuaciones de teatro itinerante con el bus turístico), y en esta agenda llena de citas hay muchos nombres de Bilbao y alrededores.

En 'Urte berri off, ¡feliz 2026!' Beitia estará acompañada por Iñaki Maruri, Mitxel Santamarina y Maria Urcelay. Maribel Salas, por su parte, actuará en el Campos al ritmo de Rafaella Carrá en una pieza de la joven compañia La Brecha, dirigida por Albar Cirarda y compartiendo escenario con Paula Prol y Aitzol Villahoz. Diego Pérez estrenará 'Confeti, el regreso', producción de la Sala BBK en la que participan Mikel Losada, Leire Orbe, Josu Angulo Anthonisen, Leire Ucha, Aratxo Angulo e Iñaki Urrutia. Los monologuistas Julen Axpe, en euskera, y Víctor Amilibia y Kike Biguri, en castellano, también tendrán su hueco en el Campos, donde Carlos Sobera es una de las estrellas del cartel como protagonista de la comedia 'Inmaduros'. Y de vuelta al Euskalduna, más humor en euskera con Ugaitz Alegría, Ainhoa Etxebarria y su 'Tongola'.

Público y programadores

«Empecé en esto con 25 o 26 años y he hecho ya 60, así que he visto de todo: el 'boom' de las salas, con teatros como el Ayala, los cierres y ahora, gracias a la apertura de nuevos espacios, la buena acogida de las obras de artistas locales en la cartelera de fiestas», describe Maribel Salas, que debutó en Aste Nagusia con 'Las Txirenitas' (2010). Con ellas estuvo en el Badulake, porque entonces ya no quedaban tantas salas en la ciudad y «había menos sitio para los de aquí. Para nosotros es fundamental estar en estas fechas. La gente va mucho al teatro, es el momento de que nos vean, de estar con el público y, quién sabe, de que vengan los programadores y nos salgan más bolos». '¡Qué fantástica esta fiesta!' es «una función distinta, novedosa, que va a sorprender. Es teatro puro».

Gurutze Beitia coincide en que estar presente en el escenario durante la Aste Nagusia es fundamental para promocionarse. «Nunca sabes quién va a venir y es el momento de que surjan opciones. Por eso es tan importante estar trabajando esos días, que nos vean», explica. «No puedo más que agradecer a quienes nos permiten mostrar lo que hacemos en las fechas en que se llenan los teatros. Por ejemplo, a María Goiricelaya, que siempre programa un grupo local en BBK (el año pasado fuimos los de 'Urte Berri off'). Y yo llevo desde 2019 yendo al Palacio Euskalduna, excepto un año en pandemia. Llenamos. Muchos días está todo vendido. Eso es un orgullo». Poco le importa no poder «ni tomar un zurito en txosnas» porque tiene que cuidar la voz. Hará diez años que no asoma de noche por el recinto festivo, calcula. «Creo que este año, como no hay bus turístico, voy a poder estar por lo menos en el aperitivo».

Ahora que «se ha abierto el abanico» para el 'producto local', Diego Pérez va a estrenar su primera obra como autor y director. 'Confeti, el regreso' es el resultado de decirle que sí, pese «a sentir un poco de miedo» a Goiricelaya para la Sala BBK. 'Confeti' es «una comedia musical con alguna canción que aparece cuando menos te lo esperas. Coreografías, música original de Adrián García de los Ojos, mucho humor y gente con mucho talento», describe. Trata «sobre un grupo infantil que se vuelve a juntar después de mucho tiempo... Los personajes son muy queribles. Vamos a estrenar en redes un videoclip con una canción interpretada por unos niños increíbles para que sepáis quiénes fueron los Confeti».

También Ylenia Baglietto, que lleva tres temporadas en Madrid con 'Mamma Mia', vuelve a casa en fiestas en el papel de Rosie, la mejor amiga de la protagonista. «La verdad es que es un regalazo estar en cartel en un momento tan importante para Bilbao y para su gente: es una época fundamental para la ciudad y para el teatro, viene público de toda Euskadi», dice. Está haciendo «encaje de bolillos» para poder ir a ver todos los amigos y compañeros de profesión y amigos esos días. «Está difícil, estamos todos trabajando», asume.