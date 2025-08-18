El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
Los responsables salieron al escenario con linternas para dar explicaciones.

Un apagón obliga a suspender la función de 'Los pilares de la Tierra' celebrada ayer en el Euskalduna

El público se quedó sin disfrutar de las últimas dos escenas, en una semana marcada por el problema técnico que obligó a suspender el sábado los conciertos de Abandoibarra

Ekaitz Vargas

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:48

La Aste Nagusia no ha empezado con buen pie en cuanto a la organización de eventos se refiere. Tras la cancelación de los conciertos previstos en Abandoibarra el primer día de fiestas, este fin de semana se ha sumado un nuevo contratiempo, la suspensión del musical 'Los pilares de la Tierra' en el Palacio Euskalduna.

La función tuvo que interrumpirse de forma inesperada debido a un apagón que dejó sin luz al recinto. Dos responsables salieron al escenario con linternas para comunicar al público que «una avería técnica, en este caso grave», impedía continuar con la representación. «Señoras, señores, nos vemos obligados a suspender las dos escenas que quedaban. Vamos a proceder a abandonar la sala despacio, en orden, y nuestro personal les ayudará a salir lo más civilizadamente posible», anunciaron ante la sorpresa y los aplausos resignados de los asistentes.

Desde la organización indicaron que será el propio Euskalduna, a través de su página web (euskalduna.eus), quien informe a los espectadores del procedimiento a seguir. «Estamos tan sorprendidos como ustedes, pero la función no puede continuar», añadieron los responsables entre muestras de comprensión del público.

