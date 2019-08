C. Tangana rompe su silencio: «Censurar y prohibir no es la forma de educar» El rapero madrileño, durante un concierto en Santiago de Chile. / EFE El rapero madrileño no había reaccionado hasta ahora a la cancelación de su concierto en Bilbao por sus letras «machistas» XABIER GARMENDIA Jueves, 22 agosto 2019, 15:41

Y al final habló. Casi dos semanas después, C. Tangana ha reaccionado al fin este jueves a la polémica generada por sus letras «machistas», que llevó al Ayuntamiento de Bilbao a cancelar el concierto programado para este sábado en la Aste Nagusia. En dos mensajes publicados en las redes sociales, el rapero madrileño ha cargado contra la decisión de los responsables municipales. «Censurar y prohibir no es la forma de educar», ha lanzado en un tuit en el que también ha publicado el vídeo de una de sus canciones; en concreto, de su éxito 'Pop Ur Pussy'.

Censurar y prohibir no es la forma de educar El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

El tuit, publicado a las 13.57 de la tarde de este jueves, venía precedido tres horas antes por otro en el que el artista daba las gracias «a toda la gente que ha levantao (sic.) la voz por mí estos días». La cuenta llevaba inactiva desde el pasado 4 de agosto, apenas unos días antes de que estallara la polémica. Una recogida de firmas y la presión de EH Bildu y Elkarrekin Podemos llevaron al Consistorio bilbaíno a prescindir de su actuación en el cartel de las fiestas.

Gracias a toda la gente que ha levantao la voz por mi estos dias 🥰 El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

La decisión del equipo encabezado por Juan Mari Aburto levantó aún más polvoreda, con acusaciones de «ataque a la libertad de expresión» e incluso «censura». En una entrevista concedida a este periódico, el alcalde negaba ese extremo: «Esto no se puede mezclar con la libertad de expresión. El Ayuntamiento no ha prohibido a C. Tangana, sino que ha ejercido su libertad para contratar a quien le parece. Con dinero público no se puede promover la cosificación de la mujer. Y si nos equivocamos en el primer momento, hemos rectificado».