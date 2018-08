Sonido americano en doblaje cañí ¿Alguien entiende eso de vivir en una 'casita de papel'?, se pregunta la joven. / Jordi Alemany La Topolino Radio Orquesta madrileña inundó la plaza Nueva con éxitos como 'Mi vaca lechera' o el 'Tiro-Liro' ÓSCAR CUBILLO Domingo, 26 agosto 2018, 01:00

El viernes, en una apuesta particular y arriesgada, optamos por la Topolino Radio Orquesta en la plaza Nueva, la cual superó todas nuestras expectativas por sonidazo, dominio del swing y su saber estar más tiempo en nubes sublimes que en charcos grotescos. En un recinto que llenó todos sus asientos, sonaron 24 piezas en 101 minutos, algunas en popurrí, como el momento más chocarrero, el de canciones de beber con pasajes de 'Desde Santurce a Bilbao', la de «a mí me gusta el pin piribín pin pin, de la bota empinar», la de «apaga luz Mariluz» y tal, lo que puso a la peña a hacer cadenetas y a bailar. Otras selecciones no tan lucidas fueron la versión de Gabinete Caligari 'La culpa fue del chachachá', 'La caravana' de Jorge Sepúlveda (por no superar el exotismo añejo a medio gas) y 'Tarde de fútbol' con sus balones playeros de plástico por recordarnos a La Cubana en 'Adiós Arturo'.

El resto osciló entre lo notable y lo superior, alcanzándose cimas de swing americano deslizante que dan sopas con honda a tanta big band imitadora de Glenn Miller. En la Plaza Nueva los topolinos, todos muy bien vestidos, oficiaron en doceto: cuatro metales (las dos trompetas las soplaban padre e hija), tres coristas (¡uno bilbaíno que se marcó un irrintzi en el popurrí beodo!), un director en escena (José María López, quien propició la vuelta de la orquesta en 2017), un cantante (Toni Menguiano), un pianista y dos miembros fundadores, los componentes de una base rítmica que proporcionó envidiable robustez a la Topolino: Mariano Rico (batería) y Fernando López (bajo eléctrico y padre de José María). Un par de vientos extra vendría bien a la alineación (dos trombones, por ejemplo), pero apenas se echó de menos.

Como la política, la banda es transversal: toca desde clásicos del txikiteo hasta 'hits' de Gabinete Caligari

Sus títulos más famosos no desmerecieron: abrieron con 'Mi casita de papel', un swing con crooner al frente, cerraron con 'Mi vaca lechera', un swing mucho mejor que en disco, y también colaron en el bis 'Tiro-Liro'.

Hubo muchos momentos de glamour retro: 'Mimi Mimosa', un swing sinuoso con duduá y aliteraciones con doble sentido que podría facturar Louis Jordan (la Topolino lo hizo mejor que Ray Gelato, créanselo), la deliciosa y políticamente incorrecta 'Un frasco de veneno', un fantasmagórico 'Rascayú' o el híbrido entre el Dúo Dinámico y la Brian Setzer Orchestra de 'Aurora'. En general su swing cañí voló sublime y nada risible.