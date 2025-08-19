Reencuentro con meritorios

La lluvia que durante buena parte del día empapó Bilbao dio un respiro por la tarde al reencuentro con la feria taurina. Este año será ... más corta con solo cinco corridas y una novillada. El joven Javier Zulueta lideró un cartel formado también por Sergio Sánchez y Martín Morilla. En el ruedo seis imponentes novillos de la ganadería La Purísima. A la plaza llegaron los tres novilleros andando desde el hotel Ercilla, acompañados de un séquito entusiasta de bilbaínos y conocidos.

Esperando a los aspirantes a toreros a las puertas de la plaza estaba Matías González, presidente de la plaza de toros; Manuel Chopera, gerente de Vista Alegre y su padre, el también empresario taurino Pablo Chopera, Marcelino Gorbeña, Gonzalo Gómez Guadalupe y Antonio Barandiarán. Jon Ortuzar, ex director general del Euskalduna e 'Ilustre de Bilbao', acudió junto a su nieto Mikel. También asistieron Susana Fernández y su hermano Fernando, Antonio Barandiarán, presidente de la Casa de la Misericordia, Olatz Trinche Heppe, Vicente Reyes, Maite Lozano, Jon Bilbao, concejal de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Bilbao, y el diputado por Zamora Antidio Fagúndez, esperaban poco antes de la novillada junto a Melchor Gil en el patio de cuadrillas. Al reencuentro tampoco faltó la familia Nascimento, llegada desde Portugal.

Juan Manuel Delgado, presidente del Club Taurino, se dejó ver por una plaza a la que acudieron Gonzalo Gómez Guadalupe, Antón Taramona, Alba Martín, Juan Francisco Martín, Marcelino Gorbeña, Gabriel Rodrigo, Sandra Martín, Sergio Gómez, Begoña Aguirre e incluso el novillero José María Rosado. El empresario hostelero Basilio González asistió junto a su hija Andrea.

En los tendidos estuvieron Javier Nebrera, presidente del Club Cocherito de Bilbao, Begoña Meléndez, Francisco Bernal, Álvaro Mateos, presidente del colegio de veterinarios de Bizkaia, Enrique Rey-Baltar, Laura del Rey, Luis Javier y Alvaro Díaz de Lezana, Javier Real de Asua, María Barrenechea, José Ángel Richter, Juan Antonio Ruiz Osma, Tristán y Luis Lezama Leguizamón, Isabel Lipperheide, hija de la ganadera Dolores Aguirre, cuyos toros se lidiarán esta tarde, junto a su marido Jorge Ortiz de Urbina. Se dejaron ver también el magistrado Luis Ángel Garrido y Susana García.