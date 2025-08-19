El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sandra Martín, José María Rosado, Sergio Gómez, Begoña Aguirre, Juan Manuel Delgado, Daniel Granado y Gabriel Rodrigo.

Sandra Martín, José María Rosado, Sergio Gómez, Begoña Aguirre, Juan Manuel Delgado, Daniel Granado y Gabriel Rodrigo. Luis Ángel Gómez
La Mirilla de los toros

Reencuentro con meritorios

Los novilleros Javier Zulueta, Sergio Sánchez y Martín Morilla inauguraron la feria rodeados de la afición con un paseíllo desde el hotel Ercilla

Leire Pérez

Leire Pérez

Martes, 19 de agosto 2025, 01:38

La lluvia que durante buena parte del día empapó Bilbao dio un respiro por la tarde al reencuentro con la feria taurina. Este año será ... más corta con solo cinco corridas y una novillada. El joven Javier Zulueta lideró un cartel formado también por Sergio Sánchez y Martín Morilla. En el ruedo seis imponentes novillos de la ganadería La Purísima. A la plaza llegaron los tres novilleros andando desde el hotel Ercilla, acompañados de un séquito entusiasta de bilbaínos y conocidos.

