La quinta de Marijaia Cuatro protagonistas de las comparsas. Nacieron hace 40 años, de chavales veían con asombro los fuegos artificiales, luego llegaron los conciertos y ahora son comparseros. Toda una vida de fiesta JULIO ARRIETA Sábado, 18 agosto 2018, 13:05

La Aste Nagusia cumple 40 años. Tiempo más que suficiente como para que en sus comparsas haya gente que cuente los mismos años que la mismísima Marijaia. Es ley de vida aplicada a las fiestas de Bilbao. Para conmemorar el aniversario, EL CORREO ha hablado con cuatro componentes de otras tantas agrupaciones festivas -Uribarri, Mekauen, Satorrak y Mamiki- que, año arriba año abajo en algún caso, comparten la misma colección de calendarios vividos con la semana más grande del mundo.

Los datos 29 agrupaciones festivas conforman Bilboko Konpartsak. 7 tienen 40 años: Pinpilinpauxa, Hontzak, Uribarri, Tintigorri, Moskotarrak, Txomin Barullo y Bizizaleak.

Sus experiencias son diferentes, por lo personal, pero muy similares al mismo tiempo. La Aste Nagusia aparece en sus recuerdos más remotos algo borrosa e imprecisa, siempre con un toque familiar. «No tengo muy buena memoria», pero echando la vista atrás, «recuerdo los típicos paseos con mis aitas en fiestas», rememora Miguel Vergel durante un alto en la construcción de la txosna de Uribarri, una de las siete comparsas que quedan de las 24 originales de la Aste Nagusia de 1978 y de cuya junta directiva forma parte. «Ellos acostumbraban a bajar de vez en cuando desde Uribarri a ver las actividades festivas», explica. Es una remembranza similar a la de Patricia Lezama, bermeana afincada en Bilbao, de la comparsa internacionalista Mekauen. «Tengo recuerdos muy de txiki. Venía con aita y ama. Solíamos venir siempre un día a dar una vuelta por el Casco Viejo, comer, ver el ambiente y vuelta para Bermeo», explica en un tono en el que se palpa el cariño.

Lorea Ureta, de la comparsa Mamiki, también venía con sus padres, pero en su caso desde Basauri. «Todos los años y desde el principio. Tengo un recorte de periódico, creo que de EL CORREO además, de cuando tenía un año en el que salgo en una foto junto a un cabezudo», comenta entre risas.

Ibai Bilbao, que es de Ugao y miembro de Satorrak, también está unido a la Aste Nagusia desde la infancia, en su caso casi desde la cuna: «Mi padre estaba en la comparsa». Sus primeros recuerdos «no tienen fecha, son tres imágenes: Marijaia, los fuegos artificiales y los juegos para críos. ¡Y luego también estaba Gargantúa! Que como símbolo de las fiestas ahora no se le da la importancia que se le daba antes», considera.

Como todos los jóvenes, en la vida de los cuatro llegó el momento de salir de fiesta por libre, con la cuadrilla. «Bufff, esto sería con unos 16 años. Cuando ya empezamos a bajar a las txosnas», intenta precisar Miguel. «Es cuando ya vas a pasarlo en grande y a meterte en la fiesta pura y dura», recuerda sonriendo. Ibai sitúa «este momento de empezar a vivir la noche con 13 o 14 años»... comenta mientras se para a pensar. «Jaja, recuerdo mi primer concierto potente. Fue uno en el que estuvieron MCD, Parabellum y La Polla Récords. ¿Cuándo sería eso? Yo tendría unos 13 años. Los punkis eran punkis de verdad, yo era un chavalillo y flipé bastante».

Nostalgia por la Plaza del Gas

Patricia también vincula sus recuerdos juveniles de Aste Nagusia «a los conciertos de la Plaza del Gas, que teníamos marcados en el calendario». ¿Uno memorable? «El de Mano Negra. Ojo, no el famoso de Manu Chao en 2001, sino el anterior, con Radio Bemba», en 1995. Las actuaciones en aquel recinto marcaron mucho. En ello coincide Lorea: «Es algo que echo de menos. Ahora los conciertos están lejos, cuando las fiestas son las txosnas, El Arenal, y el Casco Viejo». Antes «ibas aunque no conocieras al grupo porque estabas en el corazón de la fiesta. Recuerdo el de Platero y tú, que fue increíble. Sonó muy bien». El del Gas era un espacio «muy agradable, estabas sentada en las campas, disfrutando de la música».

Lorea se hizo comparsera «a los 18 años recién cumplidos». Fue cuestión de militancia: «Estoy en la Asociación de Trabajadora de Hogar, una de las organizaciones que se beneficia del dinero que obtiene Mamiki, y había que echar una mano». Además «es una comparsa feminista». Para ella, «el hecho de enlazar el feminismo con la organización de fiestas populares es muy importante. No vale que las organicen las instituciones, las fiestas tienen que ser de la gente y para la gente», defiende.

En el caso de Ibai, que es profesor, la entrada en Satorrak venía encarrilada por «mi padre, que estuvo en la comparsa desde el principio». Para él, «ser comparsero es un sentimiento. Yo estoy aquí en mis vacaciones, y en la comparsa tenemos gente que ha renunciado a un trabajo para estar aquí dando el callo de forma altruista». Es un «curro enorme», pero compensa, «porque vives la Aste Nagusia en todos los sentidos y las 24 horas. Contribuyes a crear una fiesta participativa y abierta a todo el mundo».

Por su parte, Miguel entró en Uribarri hace 9 años siguiendo a su hermano mayor, Fernando. Al final, «te vas implicando. Ya sabes, te dicen 'échanos una mano', empiezas apoyando en los turnos y al final acabas dentro». Es mucho trabajo, «pero lo que obtienes a cambio no tiene precio». Después de trabajar muchos años en la construcción, «ahora estoy de vigilante de seguridad. Trabajé el martes de noche, salí de currar el miércoles a las 8 de la mañana y a las 12.30 estaba aquí», montando. «Cojo vacaciones justo para esto. Me da tiempo a montar, estar de fiestas y desmontar. Hay gente que me dice que por qué no me voy de viaje y tal. Pues porque a mí esto es lo que me gusta, estás contribuyendo a sacar adelante unas fiestas como no las hay en ningún otro sitio».

En similares términos se expresa Patricia, educadora social, que llegó a Mekauen a través del colectivo Komite Internazionalistak. «La gente ve solo la fiesta y el jaleo, pero aquí hay un trabajo todo el año de unas personas que no están solo para poner música y servir tragos a la gente, sino que trabaja por otro modelo de sociedad». Las comparsas «organizamos un montón de actividades para todas las edades y todos los gustos, desde la mañana hasta la noche, participando en un modelo festivo que es una forma de ver la ciudad de otra manera. ¿Cómo no voy a dedicar mi tiempo a esto?»

Miguel Vergel posa con Marijaia.

Miguel Vergel Personal Vigilante de seguridad, forma parte de la junta directiva de la comparsa Uribarri. Un recuerdo. «Hace unos tres años, para una bajada, hicimos una turuta gigante de tres metros, con ruedas y ocho boquillas. Salimos en todas las fotos». Compañerismo. «Es de lo mejor que te llevas siendo comparsero». Únicas «He estado en muchas fiestas, en Lleida, en Málaga... no hay nada como las del botxo»

Patricia Lezama, en una pausa durante el montaje de la txosna de la comparsa internacionalista Mekauen. / Fernando Gómez

Patricia Lezama Personal Es educadora social y psicopedagoga. Forma parte de la comparsa Mekauen. Fiesta. «Los conciertos en la plaza del Gas y luego ir por las txosnas, ese es mi recuerdo de juventud en fiestas». Lo que sobra. «Hay que eliminar las agresiones machistas de todos los espacios festivos». Vivencia «Es un privilegio participar en un modelo festivo que es una forma de ver la ciudad de otra manera»

Ibai Bilbao, en la barra de Satorrak.

Ibai Bilbao Personal Es profesor. Como su padre, es comparsero de Satorrak. Música. «El de Manu Chao en 2001 fue el mejor concierto que ha habido en toda la Aste Nagusia». Diurna. «Hay que valorar que cada vez haya más actividades de día, gratis y para todo el mundo». Nostalgia «Una actividad que echo de menos es la subida de Marijaia por la ría. Me da pena que ya no se haga»

Lorea Ureta es la txosna de la cuadrilla de mujeres Mamiki.