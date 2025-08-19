«Quiero bordar el papel de padre»
El actor de Ermua triunfa con la comedia 'Confeti. El regreso', pero toca alto también el cine y la televisión. «Me arriesgo con todo», proclama
Martes, 19 de agosto 2025, 01:51
'Modelo 77', 'Ane' y 'Los aitas', en cine; 'El zoo de cristal y 'El viaje a ninguna parte', en teatro; y 'Cuéntame cómo pasó', ... en televisión. El ermuarra acapara todo.
- ¿Tengo enfrente al mejor actor vasco en estos momentos?
- ¿Eso me lo pregunta a mí?
- Sí.
- Yo no te lo podría responder, debe hacerlo el público. Me considero un actor afortunado porque vivo de ello, con eso ya me doy con un canto en los dientes.
- Todo lo hace bien.
- Bueno, pues si te gusto, me alegro mucho.
- ¿Puede hacer lo que le dé la gana?
- No. Todavía no estoy en ese ...
- Pero ¿es capaz de hacer todo lo que le encarguen?
- Yo me arriesgo con todo. Me gusta la comedia, el drama, la ciencia ficción... Me siento cómodo cambiando de registros.
- ¿Haber tenido de profesores a Ramón Barea e Itziar Lazkano se lo puso más fácil?
- Sí, no sé si más fácil, pero soy mucho gracias a ellos. Y también a Izaskun Asua, mi profesora en Ermua, que me enseñó a tomarme el oficio como un juego. Ramón me ha dado trabajo toda la vida y sigue dándomelo.
- ¿Ganamos un artista a costa de perder un buen guarda forestal?
- Ja, ja. Solo estudié un año Explotaciones Agropecuarias en Murgia. Sacaba un pie de la cama y hacía tanto tiempo frío que volvía a meterlo dentro. Dije 'si lo mío es el teatro, no esto'. Y lo dejé.
- Tiene un poco cara de golfillo. ¿Ha ejercido de ello?
- Ja, ja. He sido golfo. Me gustaba la juerga, pero eso ya se acabó. Bueno, todavía de vez en cuando me echo alguna.
- Había leído que se 'comió' de joven la noche de Madrid.
- Sí. Estaba en 'Cuéntame cómo pasó'. ¿Qué tendría, 20 o 21 años? ¡Y encima tenía la cartera llena! Entonces sí frecuentaba la noche.
- Sin embargo, se siente muy de pueblo.
- Aunque viva en Bilbao... Bueno, Bilbao también lo considero un poco pueblo. Al final me muevo por el Casco Viejo. Soy de pueblo y de campo y me gustaría en algún momento irme a vivir fuera.
- ¿Qué supuso la paternidad?
- Mire que mi pareja y yo decíamos '¡va, no nos cambiará la vida que queremos!' Y qué va, te la cambia por completo. Me ha centrado en muchas cosas y otras me las ha quitado. Pero, bueno, no lo cambiaría por nada del mundo.
- ¡Ay esos padres!
- Ahora me levanto todos los días y me río, porque es muy graciosa.
- Se le ve feliz.
- Antes no me pasaba eso. Me levantaba y estaba de mal humor, ahora me levanto y a los cinco minutos ya me estoy riendo.
- ¿Se le cae la baba con su niña?
- ¿Cómo no se me va a caer?
- ¿Borda el papel de papá?
- Todavía no, lo intento y espero hacerlo lo mejor posible, pero eso lo tendrá que decir ella cuando sea mayor, si lo he bordado o no. Sigo aprendiéndome el texto de padre.
- ¿Anda a la búsqueda del mejor papel?
- Nunca. Espero que sigan llegando otros papeles y diga 'ahí viene otro y otro, y otro'. Sería muy buena señal.
- ¿Sigue yendo de gaupasa en las fiestas patronales a jugar a la pelota?
- Lo hacía en Santiago, es tradición en Ermua. Jugaba al 'barrus', a pelota a mano, de gaupasa. Pero, obviamente, ya no puedo hacerlo. Ja, ja.
- ¿Qué tal se le da la pelota?
- No se me daba mal, me defendía. Algún 'barrus' ya gané, ¿eh?
- ¿Tiene miedo a defraudar?
- No. Sí tengo miedo a hacer el ridículo, pero a defraudar no.
- ¿Tiene dinero negro?
- Ja, ja. No. ¡Ojalá! (risas).
- ¿Es legal?
- Lo soy, de verdad.
«No soy de hacer promesas»
- ¿Nunca promete lo que no puede garantizar?
- No soy de hacer promesas, soy bastante tranquilo.
- ¿El prestigio le da igual?
- No es algo que busque. El prestigio viene dado cuando haces las cosas bien, te lo trabajas y te dan oportunidades.
- ¿Sigue flipando con Javier Bardem?
- Mucho. Ahora, pues bueno, está en Estados Unidos y los yanquis ya sabes que hacen películas un poco más petardas y grandes producciones con las que como actor tampoco te hacen destacar.
- ¿A dónde se dirige profesionalmente?
- Ni idea. Empecé en esto como un juego y llevo ya casi 30 años.
- ¿Se deja llevar?
- Sí, mientras me paguen por hacer esto, lo seguiré haciendo.
- ¿Sabe llorar de mentira?
- Claro. Nuestro oficio consiste en mentir bien.
- ¿En la vida también miente bien?
- No suelo hacerlo mucho.
- ¿Es artista y obrero a jornada completa?
- Sí, claro, yo empecé como obrero de teatro. Ahora igual me he aburguesado un poquito porque ya no cargo ni descargo furgonetas ante de ir a las funciones.
- ¿Las oportunidades siempre están a la vuelta de la esquina?
- No sabes por dónde te llegan. Muchas veces aparecen sin darte cuenta. Estás en un bar y de repente alguien se te acerca y te suelta 'hostia' pues tengo algo para ti.
