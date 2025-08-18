El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trasladan a un paciente tras su llegada a Urgencias. Maika Salguero

Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»

EL CORREO observa de primera mano el trabajo de los profesionales sanitarios

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:15

Aste Nagusia es fiesta, alegría y diversión. Es también encuentro con los amigos, desenfreno, alcohol, multitudes y excesos. De algo de esto habló Francis Díez, ... cantante de Doctor Deseo, durante el pregón con el que el sábado dio el pistoletazo de salida a nueve jornadas de festejos. Y como no podía ser de otra manera, de la mano de tanta desmesura llegan también las asistencias sanitarias. La Semana Grande es uno de los tres momentos del año en los que más atenciones médicas se dan en la ciudad. Los otros dos son también citas que reúnen a un elevadísimo número de personas: el BBK Live y Santo Tomás. Pero volvamos al sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  3. 3

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  4. 4

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  5. 5

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  6. 6

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  7. 7 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  8. 8 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»

Así fue la primera noche de Aste Nagusia en urgencias de Basurto: «Vienen más por golpes que por borracheras»