El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La primera Marijaia vestía unos ropajes más discretos que la actual. E.C

Aquella primera cita de 1978

Hace casi cinco décadas se estrenaron Marijaia y las txosnas, grandes novedades con las que se buscaba implantar «una tradición». Y así ha sido

Luis López

Luis López

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:42

«Como gran sorpresa de las fiestas está Marijaia, símbolo que entronca con una secular tradición de la mitología vasca. Esta Marijaia, que precede a ... la 'bajada', es una señora regordeta, sonriente y bonachona que ha nacido este año en Begoña. Durante la Semana Grande presidirá las fiestas desde el Arenal para que el día 27, como rito final, se le prenda fuego, metan sus cenizas en un ataúd y sea arrojada a la ría, señalando así el fin de la fiesta. Marijaia ha sido confeccionada en un tiempo récord por la pintora bilbaína Mari Puri Herrero. Un grupo de la Asociación de Txistularis de Bilbao acompañó a la reina de las fiestas en su espectacular descenso por las calles Zabalbide, Iturribide, Prim y Ascao hasta su definitiva llegada al Arenal».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  8. 8

    Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aquella primera cita de 1978

Aquella primera cita de 1978