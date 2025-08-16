Aquella primera cita de 1978 Hace casi cinco décadas se estrenaron Marijaia y las txosnas, grandes novedades con las que se buscaba implantar «una tradición». Y así ha sido

Luis López Sábado, 16 de agosto 2025, 00:42

«Como gran sorpresa de las fiestas está Marijaia, símbolo que entronca con una secular tradición de la mitología vasca. Esta Marijaia, que precede a ... la 'bajada', es una señora regordeta, sonriente y bonachona que ha nacido este año en Begoña. Durante la Semana Grande presidirá las fiestas desde el Arenal para que el día 27, como rito final, se le prenda fuego, metan sus cenizas en un ataúd y sea arrojada a la ría, señalando así el fin de la fiesta. Marijaia ha sido confeccionada en un tiempo récord por la pintora bilbaína Mari Puri Herrero. Un grupo de la Asociación de Txistularis de Bilbao acompañó a la reina de las fiestas en su espectacular descenso por las calles Zabalbide, Iturribide, Prim y Ascao hasta su definitiva llegada al Arenal».

Ampliar Periódico del 20 de agosto de 1978, primera edición de Aste Nagusia. En EL CORREO del 20 de agosto de 1978 aparece la primera crónica de Aste Nagusia y también aparece el estreno de Marijaia. Y de las txosnas. Todo tiene una aire de novedad y de apuesta de futuro que, ahora lo sabemos, se ha consolidado. «Ya están en pie las 'choznas' (...). Se sitúan a lo largo del muelle del Arenal, que será durante la Semana Grande la calle más concurrida, la Gran Vía de las fiestas bilbaínas. Nos comentaba uno de los miembros de las comparsas que con las 'choznas' 'querían empezar una tradición'. Nosotros así lo esperamos, y como nosotros todos los que ayer acudieron a tan animado muelle».

