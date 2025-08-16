«Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»

No le falta de nada a esta actriz, presentadora y pintora que fue 'chica Hermida' y precursora de la prensa amarilla televisiva con '¡Qué me ... dices!'. Llega al Campos con 'Remátame otra vez', una historia de crímenes. Síganla, es una de las sospechosas.

- Belinda, ¡Qué me dices!

- Ja, ja. Agradecida.

- Menudo tomate montó con el mítico programa.

- Vinieron peores 'tomates' después.

- ¿Se ganó muchas enemistades cotilleando?

- Gracias a Dios, ninguna.

- Metían tralla, ¿eh?

-A los que se la merecían. Ja, ja.

- ¿Fueron muchos?

- No, eran poquitos, pero hacían bastante ruido.

- Marcó una época.

- Bueno, eso es muy pretencioso. Marcamos un estilo, eso sí.

- ¿De qué tipo?

- Más irónico, más sarcástico, más gamberro, más divertido...

- Antes se ganó la vida como azafata de vuelo.

- Antes de eso estudié Derecho.

- Como azafata de vuelo, empezó a interpretar gesticulando el despegue, el aterrizaje...

- Ja, ja. Hombre, las azafatas están realmente para salvar vidas, más que para poner refrescos y hacer gestos. Pero fue una época muy bonita, tanto en Spantax como en Iberia.

- También vendió enciclopedias puerta a puerta.

- Cuando una es estudiante se busca las perras donde puede.

- ¿Le cerraron muchas puertas?

- Más de una. Me obligaban a que los abuelos compraran enciclopedias que no necesitaban. No voy a decir la editorial, pero sí. No me parecía humano vender a personas mayores que casi ni veían. Lo pasé bastante mal. No era mi estilo aprovecharme.

- ¿Vendía poco?

- Al contrario. De hecho, no me querían soltar cuando Hermida me cogió. El jefe, Pepe Jiménez, decía que era muy rentable y que vendía muchísimo.

- «¡Cómo se estropean los cuerpos, todo se cae!», la oí hace poco en televisión. ¿Le molesta el paso del tiempo?

- Nooo. Fue una ironía. Ir contra la naturaleza supone perder el tiempo. Inoportunamente, además, porque es algo inevitable que hay que agradecer. Estar quieta bajo tierra o quemada.. Prefiero estar viva con todo caído.

- Siempre recuerda su entrevista a Madonna. ¿Es verdad que le prohibieron cardarse el pelo?

- Es una de las pequeñas cláusula que debí cumplir. Preguntaron por mi altura. Yo mido 173 centímetros y no pude llevar tacones para no aparentar más alta que Madonna. Hay mujeres que se cardan la parte de la coronilla... ¡pues yo no la podía llevar cardada! Me dejaron un vestido precioso de Versace que luego devolví, pero que ella vio antes. Todo estaba muy controlado. Pero luego fue muy natural y cercana.

- En 'Remátame otra vez' interpreta a una diva sospechosa de un crimen.

- Todos somos sospechosos. Soy una pobre diva venida a menos que además se cree que todavía está en las estratosferas. No hay cosa peor, la gente que se cree algo, pese a no serlo ya.

- ¿Va de diva por la calle?

- No, no, no, gracias. Me gusta pasar desapercibida, pese a tener un color de pelo que llama la atención y una voz con la que también me reconocen pese a ir con gafas de sol.

- Hablando de crímenes, ¿han intentado acabar con usted?

- No des ideas, Luis. Físicamente no, y gracias a Dios, aunque la pregunta no me ha gustado nada, pero, bueno, tú sabrás por qué la haces. Laboralmente sí. Tienes etapas y situaciones en las que intentan quitarte de en medio, como en todas las profesiones.

- No expanda el terror, Belinda.

- Cuando uno tiene constancia, se sale de la norma y más cositas que todavía no he contado... Hago todo lo que me hace feliz.

- ¿Qué teme?

- Lo que todos. La muerte de seres queridos; la mía, no. Me la refanfinfla, que sea rapidito. Temo la pérdida de salud mental, que estoy viendo con mi madre. Si cuidas tu alimentación y buenos hábitos, podrás tener más autonomía el día de mañana. Sobre todo en cuanto a las piernas.

Las piernas y los chinos

- ¿Piernas?

- Dicen los chinos que la muerte entra por las piernas.

- ¿Y eso?

- Cuanto más debilitadas las tengas, más posibilidades hay de que tengas que utilizar una silla de ruedas, más caídas y todo eso. A lo que no temo es a la hipocresía.

- ¿Por qué?

- La caca, los desechos... Dicen que la mierda siempre sale a flote. Cuando alguien te traiciona, acabas sabiéndolo sí o sí. Aunque escueza, es una bendición, saber quién está y quién no está.

- 'Chica Hermida', ¿no le dio tiempo a serlo de Almodóvar?

- Estoy en ello, pero Pedro no me mira, está muy ocupado ahora mismo con su 'Amarga Navidad'.

- Con Hermida, ¿empezó casi siendo la chica del decorado que hacía de todo?

- Sin el casi, era parte del mobiliario. No, lo digo de coña. Jesús me dejó soltarme poco a poco. Nadie se lo cree, pero he sido muy tímida. Al lado de un gran Hermida, pude superar ese miedo. Imparto cursos ahora para hablar en público a directivos y a gente que se muere de miedo.

- ¿Por qué odia las despedidas?

- Supongo que porque una hermana mía murió con solo nueve años. Fue una despedida de las más grandes de mi vida. Me meto a llorar. Soy así de intensa

- Sin acabar Derecho, no jugará con las falsificaciones curriculares como tantos políticos.

- No, se lo dejo a ellos. Ja, ja. Me gusta la verdad, sea como sea. Podría decir acabé Derecho. Mentira, no lo terminé. Y eso que alguna vez me he planteado '¿lo acabo?' ¡Para qué! ¿Para tener un título? No voy a ejercer. Me parece ridículo. A mi edad, ¿qué voy a poner? ¿Un despacho de abogados? No creo que entrara a nadie.

- ¿Creyente del karma? ¿Todo lo que uno hace vuelve?

- La vida tiene memoria. Si vas dejando cadáveres, esos cadáveres no desaparecen.

- ¿Es de venganzas?

- No, soy de desaparecer. No pierdo mi energía.

- E intenta pasárselo bien, haciendo incluso el ridículo, ¿no?

- Esa es la primera norma, Luis, ríase de su sombra.