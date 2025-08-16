El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Belinda Washington considera «un lujo» subir a los escenarios bilbaínos en plena Aste Nagusia. EP
Belinda Washington. Actriz, presentadora y pintora

«Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»

A sus 61 años, la mítica presentadora de '¡Qué me dices! regresa a los escenarios de Bilbao con un montaje de crímenes

Luis Gómez

Luis Gómez

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:41

No le falta de nada a esta actriz, presentadora y pintora que fue 'chica Hermida' y precursora de la prensa amarilla televisiva con '¡Qué me ... dices!'. Llega al Campos con 'Remátame otra vez', una historia de crímenes. Síganla, es una de las sospechosas.

