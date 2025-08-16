Pólvora neerlandesa para iluminar el cielo bilbaíno

La Aste Nagusia se pone en marcha, y qué mejor forma de coger el pulso festivo tras el txupin que acudiendo a uno de los ... espectáculos que más público reúne: los fuegos artificiales. Figuras imposibles y luces de colores volverán a iluminar el cielo de Bilbao a partir de las 22.30 durante las próximas nueve noches, empezando por la de hoy. Este año la inauguración del XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao correrá a cargo de los artistas neerlandeses de la pirotecnia Caffero.

Bajo el título 'Del Río a la Cima', plantean un espectáculo ambicioso y lleno de guiños a las culturas vasca y holandesa. Su director artístico, Roeland Weijenburg, admite que no sabe muy bien cómo sentirse acerca de estar en el primer turno del concurso: «Puede ser muy bueno o muy malo. Cuando llevas un show de calidad resulta positivo, porque ya marcas un nivel para los demás», explica. Según el director, es su caso. «Traemos una propuesta diferenciada respecto al resto de competidores», cuenta. Se trata de una exhibición «dividida en capítulos», con puntos de mucha acción, pero también con momentos para que el espectador pueda relajarse. «Aspiramos a contar una historia, no queremos limitarnos a lanzar fuegos durante quince minutos con una traca final», afirma Weijenburg.

Pasión por el público vasco

Para ello traen todo tipo de figuras, sobre todo relacionadas con la villa. Desde la bandera de Bilbao hasta una representación del Nervión: «Queríamos llevar el río al cielo, es algo que creemos que no se ha hecho nunca y nos parecía una bonita metáfora. De ahí también el nombre del espectáculo», cuenta el director artístico. Aunque acepta que esta es su primera vez en territorio vizcaíno, ya conocen de sobra el ambiente que se respira en Euskadi: «Ya hemos estado por Donostia y por Pamplona. Nos encanta el público de aquí, es gente que disfruta mucho de los fuegos».

La compañía, que lleva trabajando desde febrero en el diseño de la exhibición, llega a la ciudad con especial ilusión. «Ver a la gente gritando y disfrutando del 'show' es uno de los momentos más gratificantes para nosotros». Tras meses de trabajo, el diseñador admite que ver su labor plasmada «en la vida real» provoca un sentimiento «indescriptible». A pesar de ser los primeros, esperan «no caer en el olvido de los bilbaínos. Vamos a sorprender», garantizan.