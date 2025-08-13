El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La obra será representada en horario de tarde en el Euskalduna. Pecados

Los 'Pecados' convierten al Euskalduna en un cabaret por Aste Nagusia

El vizcaíno Fer Montoya e Israel Reyes llegan a Bilbao con un musical que habla de desamor, soledad y placer

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:30

Desamor, soledad y búsqueda de placer. Todo ello «con los pecados capitales» como telón de fondo. La 45 edición de Aste Nagusia convertirá el Palacio ... Euskalduna en un cabaret inmersivo gracias a 'Pecados, el cabaret de la carne', un divertido musical producido por Clapso y dirigido por el vizcaíno Fer Montoya e Israel Reyes. La obra llegará a la capital vizcaína entre el sábado 16 y el martes 19 de agosto en horario de tarde (19.30 horas). «Aunque trabajamos desde la comedia, es un espectáculo irónico, crítico y político, como es siempre un cabaret», explica Montoya.

