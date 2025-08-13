Los 'Pecados' convierten al Euskalduna en un cabaret por Aste Nagusia
El vizcaíno Fer Montoya e Israel Reyes llegan a Bilbao con un musical que habla de desamor, soledad y placer
Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:30
Desamor, soledad y búsqueda de placer. Todo ello «con los pecados capitales» como telón de fondo. La 45 edición de Aste Nagusia convertirá el Palacio ... Euskalduna en un cabaret inmersivo gracias a 'Pecados, el cabaret de la carne', un divertido musical producido por Clapso y dirigido por el vizcaíno Fer Montoya e Israel Reyes. La obra llegará a la capital vizcaína entre el sábado 16 y el martes 19 de agosto en horario de tarde (19.30 horas). «Aunque trabajamos desde la comedia, es un espectáculo irónico, crítico y político, como es siempre un cabaret», explica Montoya.
El espectáculo gira a través de seis citas «amargas y divertidas» que formarán «una red de nuevos modelos de relaciones en torno a una vieja carnicería convertida en cabaret». «La carne y el carnicero forman una comedia donde todos se buscan, todos se mienten y todos se desean», cuentan desde la dirección. Protagonizada por Jose Carlos Campos, Thania Gil, Víctor Formoso, Saray Castro, Abraham Santacruz y Alberto Aliaga, y con siete canciones compuestas por Germán G. Arias, 'Pecados' es una pieza en la que «el espectador se refleja y se encuentra». «Hablamos de sororidad, machismo, malos tratos y nuevas formas de relación entre otras cosas. Lo cómico de las situaciones no ocultan lo amargo del trasfondo del espectáculo, eso sí, sin parar de cantar y reír», insiste Israel Reyes.
Según los propios creadores, la actuación logrará convertir al espectador en un «voyeur, que a través de la curiosidad, transitará por varios espacios, desde un club swinger hasta una sala bondage». «Todo es cuestión de querer pecar y no arrepentirse», añaden. El vestuario, diseñado por Unai Tellería, fusionará distintos estilos: vintage, burlesque, fetichista...
Pese a que la obra ya ha sido estrenada en Las Palmas de Gran Canaria, la actuación de Bilbao –las entradas siguen a la venta– será la primera que el equipo artístico realice en la Península.
