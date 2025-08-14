El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Amatxu llegaba en romería náutica a Bilbao escoltada por más de diez embarcaciones.

«He pasado la noche en vela pensando en que la Amatxu llegara sana y salva a Bilbao»

La romería náutica ha llevado esta mañana a la Virgen de Begoña de Santurtzi a la capital vizcaína rodeada por más de 270 devotos en más de diez embarcaciones

Alin Blanco

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:47

«Estoy encantada, es mi primera romería y el ambiente es genial», señala Clara, de 91 años. Esta mañana ha navegado por la ría desde ... Santurce hasta Bilbao en una de las cinco embarcaciones que acompañaban a la Virgen de Begoña en la quinta edición de la romería náutica. Ha venido con su hija María, de 61 años, y su nieta Ainhoa, de 29. Hasta ahora subían a pie desde Portugalete a la Basílica, pero este año no se encuentra con fuerzas y han optado por seguirla en barco.

