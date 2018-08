El Torneo de la Aste Nagusia de Pelota cuenta con todos Los participantes en el torneo Aste Nagusia de pelota mano han asistido a la presentación de la feria en el frontón Bizkaia. / Borja Aghudo La inclusión de la final del torneo Bizkaia amplía la oferta de pelotaris en el frontón de Miribilla | El campeonato de la Aste Nagusia, que carecede un favorito claro, consolida el formato de cuatro jornadas Viernes, 10 agosto 2018, 18:25

La feria de Bilbao contará con todos los mejores pelotaris del momento. La inclusión de la final del torneo Bizkaia la primera jornada permitirá ampliar la oferta de protagonistas en el frontón de Miribilla, y el formato será de cuatro días de competición. «Es el número de jornadas ideal. Tras realizar diferentes pruebas creemos que éste es el más acertado», destacó el director comercial de Aspe, Inaxio Errandonea. Arrancará el día 21 con el duelo entre los equipos Kolitza y Anboto –nombres de montes bocineros con los que se ha disputado el torneo Bizkaia en las tres modalidades–, que lograron su clasificación para el choque cumbre a lo largo del mes de julio. En el mano a mano medirán sus fuerzas Darío contra Erasun, en parejas Irribarria y Rezusta, una de los dúos más en forma en la actualidad, tendrán como rivales a Artola y Albisu. El delantero de Alegia fue el sustituto de última hora de Urrutikoetxea tras detectarle el virus que le tiene en el dique seco desde julio. Su zaguero repetirá actuación en el torneo de la Aste Nagusia. El Cuatro y Medio tendrá como protagonistas a Ezkurdia y Víctor.

LA FERIA Día 21 Final del torneo Bizkaia (18.00 horas). Darío contra Erasun, en el mano a mano; Irribarria-Rezusta ante Artola-Albisu, en parejas, y Ezkurdia-Víctor dentro del Cuatro y Medio. Día 22 Primera semifinal del torneo Aste Nagusia (18.00 horas). Altuna III-Martija contra Elezkano II-Zabaleta Día 23 Segunda semifinal (18.00 horas). Olaizola II-Larunbe frente a Arteaga-Albisu. Día 25 Final (18.00 horas).

El delantero de Zaratamo que milita en Asegarce estuvo ausente del torneo Bizkaia y también lo estará en la feria. Los últimos análisis que se le efectuaron para ver como estaba su enfermedad a principios de mes indicaron que hacía falta prudencia, «y está previsto que le realicen un nuevo control el 18 o el 20 para ver si ha desaparecido definitivamente el virus, por lo que era imposible que llegara a jugar en la capital vizcaína», manifestó el gerente de la promotora bilbaína, Rafa Echeverría. Si las pruebas «son satisfactorios y ha desaparecido requerirá entre diez y doce días para su puesta a punto», adelantó.

Una pareja de cada empresa

El torneo Aste Nagusia de parejas arrancará el día 22. A diferencia de otros campeonatos estivales realizados hasta el momento se ha configurado de tal forma que se asegura una combinación de cada empresa en el choque decisivo. En la primera semifinal jugarán Altuna III y Martija contra Elezkano II y Zabaleta. Ambos dúos se conocen a la perfección porque ya han vestido del mismo color en el Parejas.

«Por ahora está siendo un buen verano pero lo más duro llega a finales de agosto. Pero con Martija juego a gusto y trataremos de alcanzar la final. Hemos demostrado que si nos compenetramos bien podemos plantar cara a cualquiera», destacó el de Amezketa. Elezkano II también está teniendo unos meses intensos. Junto al de Etxarren ya ganó la cita de la capital vizcaína hace un par de años y le gustaría repetir. «Jugar torneos de este tipo es algo que a todos nos gusta y más siendo en Bilbao. Me trae buenos recuerdos porque el primer año que lo disputé fue nada más recalar en Aspe y nos salió todo muy bien. Estoy muy contento de que me hayan puesto otra vez con Zabaleta», destaco. El zaguero navarro ha entrado en la final de los dos torneos que se han disputado hasta el momento y ha ganado uno. «Me gustaría que la segunda parte del verano fuera mejor en cuanto a juego. Ha habido partidos sueltos en los que no he conseguido disfrutar del todo, por lo que necesito un poco más de confianza para reducir el número de errores», apuntó.

Hacerlo bien en Bilbao

El día 23 será el turno de la rama de Asegarce con el duelo Olaizola II-Larunbe contra Arteaga II-Albisu. El navarro y el vizcaíno han disputado pocos torneos juntos, por lo que quieren aprovecharlo. «Los resultados no están siendo los esperados este verano, pero todavía queda tiempo y estamos con ganas. El Bizkaia es un buen escenario para darle la vuelta a la situación y tengo un compañero ideal para ello», destacó el zaguero de Galdakao. El de Goizueta reconoció que está satisfecho con el guardaespaldas que le han asignado. «Los últimos dos o tres partidos que hemos jugado juntos los hemos ganado. Además, Larunbe tendrá mucha ilusión de hacerlo muy bien en Bilbao», señaló.

Asegarce dará otra nueva oportunidad a Arteaga II y el guipuzcoano es consciente de que necesita responder. «Están contando conmigo y en la cancha me encuentro a gusto, pero lleva una presión extra porque si consigo ser regular puede allanarse el camino de cara al invierno», señaló. El tercer partido de esta jornada lo jugarán Bengoetxea-Imaz contra Artola-Mariezkurrena II. La final será el día 25.