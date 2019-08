Una obra de alta graduación Foto de familia. El alcalde y otros cargos institucionales posaron con actores de distintas compañías de teatro. / Maika Salguero Los actores de teatro se van de potes con el alcalde y varios concejales por el Casco Viejo. «Lo de aquí no se ve en otro sitio», festejan los intérpretes de 'West Side Story' LUIS GÓMEZ Jueves, 22 agosto 2019, 19:53

Se ha convertido en una función más de las fiestas. Todos los jueves de Aste Nagusia, una nutrida representación de los intérpretes que actúan estos días en los teatros bilbaínos sale por la mañana de potes por el Casco Viejo y hasta se atreve a hacer los coros al alcalde y concejales. Algunos artistas, como el extraordinario humorista Goyo Jiménez, le han cogido tanto gusto que ya se sienten «un bilbaíno más». Con todo lo que eso supone.

«¡Marta, a buenas horas vienes! Llegas cuando todos los demás estamos borrachos», advirtió, con una copa de txakoli en las manos, a eso de las 14.30 horas, a la monologuista que estrenó este jueves 'De Caperucita a loba en solo seis tíos' en el Palacio Euskalduna. Los artistas salieron a la calle y se entremezclaron con colegas de otras compañías para empinar el codo con moderación, meterse cuantos pintxos podían -algunos de la compañía de 'Ghost' mataban por los bocaditos de bonito con alegría -y confraternizar al estilo de las cuadrillas. Vamos, lo que se lleva haciendo aquí desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, constituye todo un espectáculo verlo hacer a intérpretes que han recalado en la capital vizcaína por primera vez.

Bilbainadas. Las voces de varios coros inundaron de canciones tradicionales la plaza Unamuno e Iturribide.

«Estamos encantados de esta ciudad y de que nos deis de comer y beber. Aunque no sabemos qué nos parecerá esta tarde (por ayer), momentos antes de salir al escenario», coincidieron Carlos Seguí, Víctor González, la argentina Zoe Bucolini y el jovencito Nil Carbonell, que forman parte del elenco que llena estos días las butacas del Arriaga con el famoso musical. «Lo que pasa aquí, eso de que miembros de compañías distintas vayamos juntas de poteo, no se ve en ningún otro sitio. Esto es fantástico», destacaron.

Un año más, los papeles se volvieron a intercambiar y, tras la lectura del preceptivo 'manifiesto txikitero', los representantes institucionales, con el alcalde a la cabeza, se dejaron llevar por el ambiente festivo y entonaron algunas de las bilbainadas más clásicas. No faltó, por supuesto, 'Un inglés vino a Bilbao', sobresaliendo la voz de Juan Mari Aburto, al que acompañaron Gotzone Sagardui, Alfonso Gil o Xabier Ochandiano, que se ayudó de una 'chuleta' para seguir la letra.

«Somos unos titiriteros»

Luego, para inmortalizar el acto, artistas y concejales posaron juntos en una foto de familia. «Siempre he disfrutado del teatro. Veía muchos programas e incluso teatro clásico en televisión», enfatizó el alcalde, que recordó que de chaval participaba en las representaciones del colegio. «¿Si me atrevería a subir a un escenario? Nunca me lo he planteado, pero no digo que no», confesó.

Algo que en absoluto extrañó al histórico director de cine bilbaíno, Pedro Olea. «Somos titiriteros, y a mucha honra», destacó, mientras Lander Otaola, el protagonista de 'Yo soy Pichichi', brindaba por el nuevo éxito en taquilla: «Es una bilbainada maravillosa y volvemos a tener todo vendido», se felicitó. Igual que Jiménez, que tras 23 años actuando en la Aste Nagusia de forma ininterrumpida, no se ha perdido una sola de las once ediciones de este txikiteo cargado de arte. «A estas cosas no nos obligan a venir, pero si lo hago, por algo será. Me encanta el txakoli y no me pongo a discutir si es mejor el de Getaria o el vizcaíno», zanjó.

Tampoco los artistas de 'West Side Story' entraron en disquisiciones de este tipo. «Somos de boca fácil y no tenemos problemas. Nos da igual el txakoli que la cerveza»», argumentaron, mientras muchos transeúntes aprovecharon la concentración de tanto famoso en el acto organizados por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo para ponerse 'chatos' a selfies.