La noche de las 'chupas' La Plaza Nueva se convirtió el 23 de agosto de 1989 en un hervidero. / EC Historias de Marijaia Barón Rojo llenó la Plaza Nuevaen un concierto heavy legendario JULIO ARRIETA Viernes, 24 agosto 2018, 12:04

La Plaza Nueva prometía una noche de pantalones negros y ajustados, 'chupas' y camisetas enlutadas y cantidades infinitas de oscuras litronas». Así arrancaba la crónica que en EL CORREO recogía el demoledor concierto que Barón Rojo dio en el corazón del Casco Viejo el miércoles 23 de agosto de 1989, el plato fuerte de la programación musical de aquella Aste Nagusia. El recital, en el que oficiaron de teloneros Sangre Azul –otro combo metálico pero en una línea más blandurria que la de los Barones, a lo Bon Jovi– pasó a los anales de las fiestas bilbaínas como uno de los hitos de su historial musical y es recordado por los más veteranos cuando se rememoran esos vaporosos tiempos pasados en los que «los conciertos de la Aste Nagusia sí que eran buenos, no como los de ahora», letanía que suele repetirse todos los años por estas fechas.

Varios factores hicieron memorable aquel concierto. Uno fue el recinto. Ahora puede parecer insólito, pero hasta 1991 la Plaza Nueva era el principal escenario musical de las fiestas y no había mayor problema en meter en ella una actuación de heavy metal a todo trapo. Por ejemplo, en 1984 el mismo escenario acogió un concierto de Neurosis, Barricada y Banzai.

Otro fue el poder de convocatoria del grupo. En la recta final de los 80, Barón Rojo gozaba de la prestancia de haber sido uno de los grandes paladines del género metálico en España. Aún conservaba su formación original –con los hermanos Armando y Carlos De Castro a las guitarras y voz el segundo, Sherpa al bajo y Hermes Calabria a la batería–, a la que solo le quedaban meses de permanencia, y presentaban un disco, 'Obstinato', más rudo que sus dos entregas anteriores y que había sido bien recibido por sus seguidores.

La banda regresó en 2007 a la Aste Nagusia. / EC

«Además, era la época en la que a los conciertos heavys iban solo los heavys, no todo el mundo. Todavía mandaba mucho el tema tribal: los heavys por su lado, los punkis por el suyo y los rockers por el otro, sin mezclarse demasiado», recuerda una espectadora de aquel concierto con 16 años, ahora administrativa residente en Edimburgo. «Así que todo el mundo tenía la misma pinta entre el público, chupas negras, vaqueros, camisetas de Iron Maiden y Saxon. Era como muy de uniforme e impresionaba bastante, jajajaja. Mi ama conocía el percal y casi no me deja ir, pero al final cedió».

Cardados y melenas

Las fotos del concierto reflejan ese ambiente. Como recogía la crónica de EL CORREO, publicada dos días después, «las camisetas animaban su luto con reproducciones de las últimas portadas de discos heavy y las chamarras y chalecos de cuero desafiaban una noche veraniega». La mayoría de los chicos «coronaban su cabeza con una escuálida melena, frente a los pelos cardados y rizados de las chavalas». La mayor parte del respetable llegó atraída por los cabezas de cartel: «Nosotros preferimos a Barón Rojo, son mejores; los de Sangre Azul van de niños guapos», resumía un grupo de asistentes. Otro chaval destacaba el concierto porque era una de sus pocas oportunidades de ver «auténtico heavy» en Bilbao. Esto explicaba también el lleno absoluto que registró la plaza.

Musicalmente, el recital fue un triunfo de los Barones, que regresaban a la villa después de cinco años. El concierto sobrepasó las dos horas y media e incluyó todos los grandes himnos del grupo, entre ellos 'Hijos de Caín', 'Resistiré' y 'Mi rollo es el rock', que fueron «masivamente coreados» por la distinguida concurrencia. Es razonable suponer que con menos entusiasmo por los residentes de la Plaza, si se tiene en cuenta que el concierto, que incluyó un solo de bajo y otro de batería, concluyó pasadas las cuatro y media de la madrugada. Curiosamente, Barón Rojo tocaron un par de temas en euskera, «uno de ellos una versión heavy de la canción popular 'Bat, bi, hiru, lau'».