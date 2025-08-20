El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los mejores chipirones en su tinta se cocinan en El Arenal
Miguel Ramos

Los mejores chipirones en su tinta se cocinan en El Arenal

Decenas de cazuelas toman el recinto festivo para participar en uno de los concursos gastronómicos más populares de Aste Nagusia

Miguel Ramos

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:13

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vizcaíno de 63 años en Llanes
  6. 6

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  7. 7

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  8. 8 Una influencer bilbaína explica cómo le intentaron robar el móvil en Aste Nagusia: «Os lo cuento para que tengáis cuidado»
  9. 9

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  10. 10 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los mejores chipirones en su tinta se cocinan en El Arenal