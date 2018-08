El 'top manta' se va de fiesta Espectacular muestrario de calzado y complementos desplegado por un vendedor en el puente de El Arenal. / Fotos: Pedro Urresti El entorno de El Arenal concentra a vendedores ambulantes y puestos de comida callejera. «Si me dan permiso, bien; si no, lo hago igualmente para vivir», dice uno de ellos DIANA MARTÍNEZ RUIZ Martes, 21 agosto 2018, 01:07

La noche empieza con cuatro 'manteros' que se abalanzan sobre el gentío a la salida del metro de Abando. Intentan venderles sus productos, sean pañuelos de fiestas, gafas o globos luminosos. Curiosamente, a lo largo de la Gran Vía solo hay dos vendedores. A veces, se les une otro más. En total, no llegan a la decena. ¿La razón? La atenta mirada de los agentes de seguridad que patrullan la avenida central de Bilbao, que ha obligado a los vendedores ilegales a buscarse la vida por otros lugares menos expuestos.

Caminando en su busca, no se tarda mucho en encontrar a diez de ellos en una atestada calle peatonal. Un puñado de ciudadanos que disfrutan de la Aste Nagusia ya pasada la medianoche curiosea entre las mantas. «Me viene por herencia familiar», declara un hombre proveniente de Toledo respecto a su tenderete de venta ambulante. «Trabajo donde puedo. Si me dan permiso, bien; si no, tengo que hacerlo igualmente. Es la única forma de ganarme el pan. Tengo familia y tienen que comer», se justifica.

El vendedor, que no quiere identificarse, destaca el «buen ambiente» que hay entre los 'manteros'. «Nos ayudamos unos a otros cuando lo necesitamos para sobrevivir». Algunos artículos, como los pañuelos serigrafiados con la baldosa de Bilbao, «son fabricados aquí, de tenderos bilbaínos», manifiesta Papeibrahima, un vendedor de origen senegalés. Cada Aste Nagusia, él acude a la capital con su mercancía. «Tengo cuatro hijos, tengo que alimentarlos de alguna forma», explica y las fiestas reúnen «muchísima gente».

En su contexto 822 fueron las actuaciones desarrolladas por la Policía Municipal en relación al control de la venta ambulante durante el año pasado. De ellas, 343 se centraron en la venta ilegal o 'top manta'. Productos Los artículos relacionados con las fiestas, como las gafas de fantasía, los globos luminosos y los pañuelos azules con la baldosa de Bilbao, son algunos de los que más proliferan en el 'top manta'. Luego, abundan las falsificaciones de bolsos o calzado. ¿Mayor presencia? La mayoría de los 'manteros' que venden estos días en la capital vizcaína se distribuyen por el recinto festivo y sus accesos, en vez de la Gran Vía u otras arterias del centro. La percepción, según el testimonio de diferentes ciudadanos, es que «hay menos que otros años». 779,8 son los millones que hubieran costado, en su versión original, los más de cuatro millones de artículos falsificados confiscados en España hace un par de años, muchos de ellos copias de marcas de lujo. En las alcantarillas El Ayuntamiento de Bilbao previno la pasada semana sobre el consumo en puestos ilegales de comida debido al riesgo que suponen para la salud. El año pasado, los inspectores y la guardia urbana llegaron a decomisar alimentos escondidos en alcantarillas.

La mayoría de inmigrantes que se dedican a la venta ambulante huye de su país de origen con la esperanza de llegar a un lugar que les acoja y donde puedan vivir con sus familias . Es el caso de Abdu, un senegalés de 25 años que intentó llegar a España en patera hasta en tres ocasiones. «Es muy duro», comenta el joven. Las ganancias de lo que consiguen vender en las aceras «no nos lo podemos quedar». Deben entregárselo a su proovedor y «jefe», que posteriormente lo reparte a su juicio entre los 'manteros'. Además, en épocas no festivas están obligados a «no intervenir en la ruta» de otro; si uno de ellos está en un bar intentando vender, el otro debe esperar a que el primero salga para poder entrar y hacer ventas.

Ternera y mazorcas

Por Abandoibarra, lugar donde se celebran los conciertos, no hay ni un solo 'mantero' a pesar de la multitud de público. Parece que la guardia urbana ha pasado por aquí. No obstante, ya entrada la madrugada, la plaza Circular y el puente del Arenal están repletos de vendedores: 49 en la pasarela y alrededor de 20 en la rotonda. La gente observa por un breve instante lo que venden (desde zapatillas y bolsos hasta sombreros) y pasa de largo. Tras un rato sin conseguir colocar nada, algunos empiezan a desalojar la calle.

Adentrándose más en El Arenal, puede verse también un mayor número de puestos de comida ambulante, alrededor de una decena. Casi todos cocinan pinchos morunos sobre parrillas y cocinas portátiles. En uno de ellos, el aceite macha un mantel de plástico junto a varios botes de salsa abiertos.

Uno de los puestos lo regenta un hombre de origen marroquí que lleva «seis años aquí, buscándome la vida como puedo». Dice que los pinchos son «de buena calidad», adquiridos «en una carnicería de San Francisco». Compra cuatro kilos de carne al día –«de ternera, que sale más barata que el cordero»– y lo que sobra «lo llevo a casa para mi familia». Cada pincho lo vende a dos euros. «No me sale muy rentable, pero es mejor que nada», subraya.

Un poco más lejos una familia ecuatoriana vende mazorcas de maíz. «No hay trabajo y de alguna forma tengo que conseguir dinero para vivir –dice la madre–. «La gente quiere comer y a estas horas está todo cerrado. Nosotros les alimentamos. Mejor hacer esto, trabajar honradamente, que vender droga».