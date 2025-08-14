Influencers bilbaínos comparten el diccionario para venir a Aste Nagusia: «Las tienes que saber todas» Cristina Caballero (@viaja_mas_por_menor) junto a Rubén y Endika (@viajaenunminuto) cuentan cuáles son esos términos que mejor definen las fiestas

En tan solo dos días los bilbaínos se sumergirán en uno de los eventos más especiales del calendario: la Aste Nagusia. Con el txupinazo y el saludo de Marijaia desde el balcón del Arriaga este sábado, arrancan en el botxo nueve días de fiesta y buen ambiente. Para aquellos que se dispongan a disfrutar de su primera Semana Grande, varios influencers bilbaínos han preparado un diccionario con algunas de las palabras que más se utilizan durante las fiestas «y que tienes que conocer».

Para empezar, dos términos esenciales: el txupin, «que es el cohete que marca el inicio de las fiestas»; y por su puesto Marijaia, «la reina y personaje principal de la celebración», explica Cristina Caballero (@viaja_mas_por_menor) junto a Rubén y Endika, el frente del perfil (@viajaenunminuto).

Continúan con Gargantua, «el señor que se come a los niños en la plaza de El Arenal» y el txikigune, «la zona reservada para los más peques en el parque de Doña Casilda», detallan. «Si tienes sed, acércate a las txosnas, que es como se conoce a las casetas tradicionales de las fiestas que se reinventan cada año con las konpartsak, que son los grupos populares indispensables en la organización de la semana más larga del año», relatan.

Otra de las palabras que riman con una fiesta como Aste Nagusia es gaupasa, «que quiere decir pasar la noche en vela». Para quienes prefieran un poteo (ruta de bares) mañanero al ocio nocturno, «pueden disfrutar de una buena kalejira -un pasacalles- con los cabezudos», comentan y detallan que «precisamente, a los gigantes y cabezudos se les denomina en euskera erraldoiak eta buruhandiak».