La extensión de horario no será aplicable a las terrazas, que deberán cerrar a la misma hora. E. C.

La hostelería podrá cerrar dos horas más tarde en Aste Nagusia

El Ayuntamiento ha establecido la extensión de horario entre el 16 y 23 de agosto

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:32

El Ayuntamiento de Bilbao ha decidido un año más ampliar en dos horas el horario de cierre de los locales hosteleros mientras dure la Aste Nagusia, que arrancará este mismo sábado.

La extensión se hará efectiva entre el 16 y 23 de agosto, aunque no será aplicable a las terrazas, que deberán ser recogidas a la misma hora que hasta la fecha. Tampoco podrán acogerse a esta flexibilidad de horario los locales diurnos o complementarios ni se prolongará el tiempo para el consumo en el exterior de los establecimientos.

La ampliación responde a una petición de la Asociación de Hostelería de Bizkaia para poder servir durante más tiempo en grandes evetos o festejos desarrollados en la ciudad. Además de en Aste Nagusia, esta extensión también se amplica en carnavlaes, Semana Santa, el Festival BIME, Halloween, el periodo prenavideño y las navidades.

