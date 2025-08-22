Gildas, delantal y mucha diversión: el pintxo vasco más famoso es cosa de niños en Aste Nagusia Más de 300 niños han participado este viernes en el taller de 'Gastrotxiki' organizado en El Arenal

Juncal Munduate Viernes, 22 de agosto 2025, 13:41

Si hay un pintxo que defina la gastronomía vasca, esa es la gilda. Marijaia reina en Aste Nagusia, pero este suculento bocado lo hace en todas las barras de Bilbao. Y eso que nació, por casualidad, en un bar donostiarra... Tal es su popularidad que hasta los más pequeños se animan a rendirle homenaje. Más de 300 niños han pasado este viernes por las mesas del 'Gastrotxiki' de El Arenal para aprender a preparar este manjar de la cocina vasca.

«Intentamos hacer cosas que sean sencillas para ellos, al final es un taller y queremos que se lo pasen bien y no se manchen mucho», explicaba Ane Barcena, comparsera de 'Zaratak' antes de organizar a los chavales en las mesas. Durante tres días, los pequeños aprenden a preparar platos utilizando productos frescos y de temporada. Con la gilda hoy se cierra el ciclo de estos cursillos, pero el lunes y miércoles de esta semana también han tenido la oportunidad de hacer ensaladas y brochetas de frutas. «Nosotros venimos a todos, a ellos les encanta y así aprovechamos para dar una vuelta por la mañana», contaba Maider mientras esperaba con su marido y dos hijas pacientemente el inicio de la clase.

Emocionados

Pasadas las once de la mañana, ya se veía alguna que otra cara larga en la cola para inscribirse: la de aquellos que se habían quedado sin plaza. «Es una actividad con mucho éxito, llevamos organizándose casi desde que se crearon las fiestas», afirmaba Barcena. Organizados en dos turnos de media hora, un centenar de niños con cara de concentración se esmeraba en preparar el pintxo.

«A los más pequeños hay que prestarles un poco más de atención porque les cuesta más, pero tampoco hay mucho tiempo», relataba la comparsera. La mañana se ha desarrollado con mucha eficiencia y, una vez terminadas las elaboraciones, los críos salían emocionados llevando su pintxo en la mano y una botella de zumo de manzana, cortesía de MercaBilbao.