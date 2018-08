Gargantúa no es un tobogán «Hay símbolos que no deberían ser tratados como simples juguetes. Es el caso del Gigante de Bilbao» JON URIARTE Sábado, 25 agosto 2018, 01:14

A veces una decisión aparentemente lógica puede ser ilógica. Y es algo que se da mucho en estos tiempos en que todo debe ser correcto y estar encorsetado. Hay normas y leyes hasta para rascarse un grano. Lo políticamente correcto impera como única bandera para desazón de los amantes de lo auténtico, aunque sea incorrecto. Servidor es uno de ellos. Y por lo escuchado en Aste Nagusia, no soy un caso aislado. No me gusta ver al Gargantúa en el parque de los patos. Para los que no son de Bilbao, me refiero al de Doña Casilda Iturrizar. Porque el gigante de la Villa no es un tobogán, aunque lleve uno en su interior. Es mucho más. Un icono. Un referente. Un pedazo de Historia con mayúsculas. De ahí estas líneas que no buscan disputas técnicas, sino una simple y necesaria reflexión. El Gargantúa, pensamos algunos y algunas, debería estar en el Arenal.

Parece asunto baladí pero es una de esas cosas que significan más de lo que parecen. Cuando se trasladó la parte de actividades infantiles al parque, abandonando el primigenio recinto festivo, alguien pensó que el hijo de Grandgoussier y Gargamelle debía acompañar al castillo hinchable y el resto de los elementos propios de un parque de juegos. Y lo cierto es que se ven colas de criaturas de ojos abiertos ante el gran comilón. Pero da una cierta pena. Porque su grandiosidad y leyenda pierden fuerza rodeado de columpios. Nunca fue un juguete. De hecho, la primera vez que recorrió las calles provocó hasta cierto terror en las inocentes mentes del siglo XIX. Y es que esa es otra. Gargantúa carga con tantos años como pasajes de nuestra intrahistoria. Nacido en 1854 de la mano de Bombero Echániz, forma parte de un Bilbao que merece máximo respeto. Y no solo porque su creador fuera uno de nuestros héroes más populares. También por la propia vida del traga-niños. Ha visto y vivido de todo. Bueno y malo. Como resumen valgan estos datos.

Tras nacer, y perder la cabeza pues era más grande que la puerta del lugar en que abrió su boca por vez primera, vivió días de vino y rosas hasta que fue destruido, en 1874, por una bomba en plena guerra Carlista. Higinio Basterra le hace resucitar en Atxuri, en el año 1896. y habría más adioses y regresos a la vida. Como aquél tercero nacido en 1934. Y no contentos, crearon un cuarto, como el anterior, gracias a la iniciativa de Radio Bilbao. Fue en 1962. Pero su actividad era escasa y ya se sabe que Gargantúa necesita fiesta y alegría para vivir. Por lo que acaba sepultado por el polvo. Hasta que en 1988 se crea el último y actual. No exento de polémica, por cierto, por asuntos de imagen y movilidad bucal. Y es que siempre ha existido gente, como decía al principio, que confunde un símbolo con un aparato. Y por eso se quejaban de su aspecto demasiado agresivo o su tobogán excesivamente brusco. No sea que el nene o la nena se haga pupita en el trasero o se asuste al ver la cara del gigante. Lo dicho, otra vez a vueltas con lo políticamente correcto. La dictadura de los sosos. Que serán perfectos, pero aburren. Total que uno de los iconos de la Villa acaba convertido en vulgar columpio. Muy correcto y organizado todo, ojo, pero no es eso. Las nuevas generaciones tendrían que entender, y explicarlo es cosa nuestra, el significado de Gargantúa.

Entrar por su boca siempre exigió valentía. A diferencia de un tobogán aquí no hay posibilidad de acompañar la bajada con mano de adulto que agarra la tuya. Ni descender por su garganta pegado a un hermano mayor. No. Gargantúa es otra cosa. La demostración de que ibas camino de cierta madurez. O de una nueva etapa. Y por eso había nervios al entrar y un cierto alivio al salir. De hecho, a diferencia de un tobogán, rara vez se repetía el viaje. Hay quien solo entró en su estómago una vez en la vida. Lo sumo dos, para mostrar con la segunda que no pasaba nada a una hermana pequeña y dubitativa. Cierto que hubo quien repitió. Pero eran los menos. Como mucho una al año. En cambio ahora parece el Dragón Kahn. Se va perdiendo el respeto. Y parte de la culpa reside en el lugar y entorno elegidos. Si está rodeado de columpios en un parque infantil será un columpio propio de un parque infantil. Y de esta forma perdemos su filosofía. La que nos recuerda que en esta vida siempre hay alguien más grande y poderoso. Y que nos devorará. Pero de nosotros y nuestro arrojo dependerá el desenlace. Y si somos listos y humildes, saldremos adelante. Aunque sea expulsado por el culo de ese gigante. No hay mayor lección de humildad y bocanada más grande de realidad. Y por eso debería estar en el Arenal. Solo. Sin columpios alrededor. Para recordar que no es un simple tobogán sino una experiencia vital. Puede que les parezca una tontería. Pero les aseguro que pocas cosas hay en la vida que recuerde con más respeto e intensidad que el día en que fui devorado por el gran Gargantúa.