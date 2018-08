«Ni finales de rugby ni MTV... no hay un evento más grande en Bilbao que las fiestas» El regidor afronta su cuarta Semana Grande en el cargo con tensión y un objetivo: «Pasar por todos los sitios y estar con el mayor número de gente» IZASKUN ERRAZTI Domingo, 19 agosto 2018, 00:56

Juan Mari Aburto vivía ayer el arranque de su cuarta Aste Nagusia como alcalde con la misma ilusión que el primer día. Pero también con tensión, con nervios, en un año redondo por las 40 velas que sopla Marijaia, y con los dedos cruzados «para que todo salga bien».

- ¿Qué tal ha dormido estos días?

- Mal, porque hay mucha tensión previa, quieres que todo salga bien, que no pase nada. Y hemos programado un despliegue de seguridad extraordinario, con más de un millar de personas trabajando en algunos momentos, pero no podemos estar en cada rincón ni detrás de cada persona. Te sientes como cuando tenías un examen. Pero estoy fuerte.

- Tenía 17 años cuando se organizó la primera Aste Nagusia. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época?

- Solíamos ir en grupo a Isaba de campamento y el comienzo de las fiestas era el momento del reencuentro. Recuerdo aquella primera gaupasa, la sokamuturra...

- ¿Qué ha cambiado desde entonces?

- Aquello fue el comienzo de algo que no se sabía cómo iba a evolucionar. Las fiestas de entonces eran barracas, teatro que había que disfrutar en esos días porque luego no había, y txosnas. Pero ahora han evolucionado con la ciudad. La Aste Nagusia se ha convertido en un referente internacional, un modelo festivo único. Con más de 400 actos que organiza el Ayuntamiento. Tenemos un presupuesto de 2,5 millones; sólo en baños públicos gastamos más de 100.000 euros... Pero lo que no ha cambiado es la esencia.

- ¿Qué las hace tan especiales?

- El modelo es participativo y la gratuidad, una seña de identidad, como la variedad, la calidad, la igualdad. Nos juntamos unas 150.000 personas cada día, con un dato relevante: cuando preguntas a alguien de fuera si recomendaría venir a Bilbao el 100% dice que habría que venir para la Aste Nagusia.

- ¿Qué es lo que más le gusta de las fiestas?

- Voy a sitios a los que me apetece mucho ir y a otros que no me apetece, en los que como alcalde debo estar. Pero hay un espacio muy bonito, amable, entrañable, el Txikigune, donde veo a montones de familias disfrutando. El gastronómico es parte de nuestra idiosincrasia, los conciertos, los fuegos... Uno de mis objetivos de la Aste Nagusia es estar y pasar por todos los sitios y encontrarme con la gente en cuantos más lugares mejor.

- ¿Cuántos actos tiene marcados en su agenda para estos días?

- En torno a 90, pero van surgiendo cosas, intentas encajarlas... Lo que caracteriza mi vida estos días es la intensidad, es trepidante.

- ¿Y cuántas llamadas puede llegar a recibir?

- El teléfono es un elemento de preocupación, de nervio. Deseas que no suene, y que si suena no aparezca el nombre de Tomás del Hierro -edil de Seguridad Ciudadana-, porque eso significaría que ha pasado algo.

«El Athletic, una prioridad»

- ¿A qué no renuncia?

- A ver al Athletic, por supuesto. Es una prioridad, y ya llevamos unos años que coincide con las fiestas. Y luego el ratito de la noche, con mi mujer y los amigos.

- ¿Gasta mucho en fiestas?

- Pues no lo había pensado, pero casi todos los días tengo alguna comida. Normalmente, a mediodía, tomas algo con los concejales y luego das una vuelta por los hoteles. Picas algo para cenar y después te tomas una copa más tranquila. No soy gastador, soy más bien austero, pero no renuncio a disfrutar de las fiestas.

- Organice un buen plan para alguien que venga por primera vez a la Semana Grande.

- Si viene en familia tiene que pasar por el Txikigune, y darse una vuelta por el gastronómico, una seña de identidad de este pueblo. Comer con la familia o con amigos puede estar muy bien, hay mucha oferta. Y a la tarde, si viene con niños, pasar por el circo, por las txosnas a primera hora, el teatro, los fuegos...

- En un año en el que Bilbao es la Mejor Ciudad europea, ¿qué habría que desterrar de las fiestas?

- Ser la mejor ciudad europea es un orgullo, y más en un año tan especial, con cantidad de eventos internacionales, las finales de rugby, la MTV, los '50 Best', el Congreso de Igualdad... Es una locura. Aun así, el evento más importante de Bilbao es la Aste Nagusia, nueve días en los que la alegría y la convivencia son los elementos más importantes. Desterrar, desterraría los actos incívicos, el consumo abusivo de alcohol, que la gente no use de los baños públicos... Y lo deleznable de cualquier tipo de abuso o agresión sexista.

- Lo ocurrido en Vitoria y San Sebastián no invita a ser optimistas...

- El dispositivo que vamos a desplegar es extraordinario, pero no podemos poner un policía detrás de cada persona. No estamos a salvo de que algo pueda ocurrir. Cuando aumenta el número de personas, el de tontos también crece. Pero si pasa algo, que tenga claro quien lo haga que vamos a ir a por él desde el minuto cero. El respeto debe ser el elemento más importante de estas fiestas.

- El descanso de muchos vecinos se resiente por las fiestas.

- Las fiestas son ruidosas, pero hay que saber divertirse respetando la norma. Sin pasar el límite de decibelios ni de hora.

- Y luego está el problema de los manteros y de la venta ambulante de comida.

- Queremos que la ciudad sea respetuosa con la norma y que los comerciantes trabajen a gusto. Trabajamos para eso todos los días, para evitar una situación que se agudiza ahora. Es importante que se deje actuar a la Policía Municipal, porque muchas veces la ciudadanía se mete con ellos. No queremos una ciudad de manteros. Y para que los puestos de venta de comida desaparezcan es muy importante que no se compre.

- Después de las de Bilbao, ¿con qué fiestas se queda?

- Elijo las de Bakio (risas). Pero también me quedo con las de Vitoria y San Sebastián. Hay camaradería.

- Por cierto, ¿pasó muy mal rato por el aurresku en honor a la Amatxu?

- Estaba más nervioso que otros años, la verdad, pero puse todo de mí mismo en un momento de una emotividad enorme.