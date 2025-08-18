De famosos, famosetes y famosillos

Carmen Barreiro Lunes, 18 de agosto 2025, 01:07 Comenta Compartir

Entre la foto en blanco y negro y su réplica en color han pasado nada más y nada menos que 38 años, casi cuatro décadas en las que sus protagonistas, el periodista y ex cronista social de este periódico, Txema Soria, y su amigo Arturo Trueba, director de 'La Ría de Ocio', han dejado testimonio de todo el famoseo que ha pasado por las fiestas de Bilbao, que ha sido mucho y variopinto: de Concha Velasco a Paco Porras o de Curro Romero a Anne Igartiburu.

En la imagen, realizada en 1987, podemos ver a un jovencísimo Soria que se había acercado hasta la recién estrenada sede de la publicación, en Alameda Mazarredo, para entrevistar a su director, que en la imagen guarda un asombroso parecido con el actor Tristán Ulloa. «Hombre, es que Arturo era en un galán en sus tiempos mozos», vacila Txema Soria mientras se coloca, grabadora en mano, para reproducir la fotografía.

Ignacio Pérez

Ese agosto, el periodista portugalujo trabajaba en la emisora Onda 3 –futura Onda Cero– y entrevistaba para su programa de radio a todo el mundo de la farándula que se acercaba a Bilbao a disfrutar las fiestas. Teníamos el estudio en el hotel Ercilla y por allí pasaba todo el mundo: actrices, actores, cantantes, toreros, políticos, famosos...», recuerda Txema.

Y una de sus entrevistas fue precisamente a Arturo Trueba, que ese verano se lanzaba el primer especial de 'La Ría del Ocio' dedicado exclusivamente a la Aste Nagusia. «El plano de las txosnas de ese número lo firmó Álex de la Iglesia, al igual que todo el diseño de la publicación», cuenta Arturo, mientras ojea el especial de este año... casi cuatro décadas después.