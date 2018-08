Doctor Deseo y su banda: «Será una noche mágica» 02:24 El grupo y la banda se reunieron el viernes para ensayar por segunda vez en el conservatorio de Santutxu. / Fernando Gómez El grupo bilbaíno actuará este domingo junto a la Banda Municipal en Abandoibarra a las 23.30 horas OLATZ HERNÁNDEZ Viernes, 17 agosto 2018, 22:22

Doctor Deseo nació en la capital vizcaína en 1986 y, como buenos bilbaínos, nunca han dejado de cantarle a su ciudad. Sus calles, la ría, la lluvia... inundan las letras de su repertorio. «Doctor Deseo no se entiende sin Bilbao. Es donde hemos surgido y donde ha transcurrido mi vida. Cantamos a lo urbano, a la gran ciudad, pero tenemos suerte de haber nacido aquí», explica Francis Díez, su cantante. Este domingo, a partir de las 23.30 horas, se subirán a las tablas de Abandoibarra junto a la Banda Municipal de la villa en una velada «cargada de magia. Lo llamamos 'Tu noche con la banda y el deseo'».

Esta colaboración surgió de forma casual, «nos llamaron y dijimos que sí, en principio no teníamos pensado actuar en la Aste Nagusia». En su último trabajo 'La Fuerza en la Fragilidad', el grupo ya grabó tres temas con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. «Fue un lujo y ahora con la Banda Municipal es un sueño. Yo, en plan bilbaíno, digo que tenemos la sección de vientos más de lujo que nadie haya tenido, ¡ni James Brown!».

Solo dos ensayos

Durante el ensayo, suenan las primeras notas de 'Corazón de Tango', entonadas por una flauta travesera, mientras los clarinetes suben y bajan y los fagots marcan los graves. El director de la Banda Municipal pide silencio y da instrucciones a sus músicos. Francis hace lo propio con los suyos. Solo han ensayado juntos en dos ocasiones y, sin embargo, suenan como una máquina bien engrasada.

'Cuánto frío hace en Saturno', 'Que amanece de nuevo' y 'Abrázame' serán algunos de los temas que tocarán en conjunto. «En los tres que interpretamos con la sinfónica hemos mantenido el tempo y la estructura de los arreglos. En el resto de las canciones, hemos contado con la ayuda de Fernando Velázquez para adaptarlas».

A pesar de ser unos veteranos en la Aste Nagusia, los nervios vuelven a estar a flor de piel en cada ocasión: «Tocar en casa siempre es muy emocionante y acojonante. Sientes una gran responsabilidad», reconoce Francis, que tiene marcado en la memoria su primer concierto en la Semana Grande de Bilbao. Fue el 23 de agosto de 2002 en la Plaza del Gas. «Me pegué un leñazo, el único que me he dado en la vida. Subí haciendo el cabra a un lugar alto, a alguien se le olvidó colocar un enganche y caí dando una vuelta en el aire. Luego me levanté y quedó muy heroico todo».

Otro hito: en 2002, Francis Diéz compuso el tema 'De nuevo en tus brazos', para el 25 aniversario de Aste Nagusia que grabó junto a Robe Iniesta e Iñaki Uoho, de Extremoduro, y Fito Cabrales. Bajo el pseudónimo 'Los Piratas del Nervión' cantaron el famoso estribillo «morirse en Bilbao, no hay nada mejor». «No tuve que hacer un gran esfuerzo para componerla. A todos nos gusta morirnos en Bilbao para nacer de nuevo en sus brazos. Creo que son sensaciones compartidas», explica. Y este domingo, cuando el carmín tiña el cielo de la noche bilbaína, volverán a salir al escenario decididos a calentar la fiesta, su fiesta.