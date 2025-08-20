9 detenidos en la cuarta noche de Aste Nagusia, uno por agredir a un sanitario y otros dos a policías locales

La cuarta noche festiva de Aste Nagusia se ha saldado con nueve detenidos. Se trata de una cantidad menor que en los dos primeros días ... de jarana -uno menos que el domingo y cuatro menos que el sábado-, ya que, al igual que el lunes, se trata de una noche menos multitudinaria. En comparación con las fiestas de 2024, los delitos siguen una tendencia descendente.

Según el balance policial ofrecido por el Ayuntamiento, durante la jornada de este martes se han practicado un total de 8 detenciones en el recinto festivo y una fuera de este, relacionadas con delitos contra la propiedad. Dos personas han sido detenidas por hurto, otra por robo con fuerza en un vehículos y otras tres 3 por atentado, uno de ellos contra un sanitario y dos por golpear a agentes de la guardia urbana.

Al igual que estos días, los incidentes más significativos se han concentrado principalmente en el entorno de San Nicolas, Esperanza y Viuda de Epalza. Fuera del recinto de txosnas, se ha detenido a una persona acusado de robo con fuerza en un vehículo.