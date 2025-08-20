El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Fallece una menor en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
Imagen de las txosnas de archivo. Maika Salguero

9 detenidos en la cuarta noche de Aste Nagusia, uno por agredir a un sanitario y otros dos a policías locales

La guardia urbana también ha practicado dos arrestos por hurto en el recinto festivo

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:47

La cuarta noche festiva de Aste Nagusia se ha saldado con nueve detenidos. Se trata de una cantidad menor que en los dos primeros días ... de jarana -uno menos que el domingo y cuatro menos que el sábado-, ya que, al igual que el lunes, se trata de una noche menos multitudinaria. En comparación con las fiestas de 2024, los delitos siguen una tendencia descendente.

