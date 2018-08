El tirón de 'Baly' y sus amigos

Al ritmo de la txalaparta, 'Baly' se acicalaba en la plaza Arriaga para darlo todo en el desfile que ella misma preside. Nada podía salir mal porque esta edición la ballena festiva celebraba su mayoría de edad. 18 añitos ya desatando la euforia entre miles de pequeños y sus familiares. Aunque mientras la preparaban no paraba de mirar de reojo a su compañero 'Txangurro', que estaba consiguiendo restarle cierto protagonismo. En el cangrejo se concentraban muchas familias porque sus pinzas eran el escenario de foto con sus pequeños. Por mucho aitas como Unai no parasen de reprender a sus pequeños. «Ander, bájate de ahí que éste no es un hinchable para saltar», le reprendía.

Y quizá fuese su enfado, pero bastó un resoplido y el buen chorro de agua que expulsó por su espalda, para que ya nadie se despistara y encandilase a todos de nuevo. El cetáceo enfiló entonces orgulloso e imponente hacia la Plaza Circular, donde comenzó oficialmente el recorrido.

Allí la esperaba temerosa Karla que, a sus apenas 22 meses, rompía a llorar al ver aparecer a la comitiva festiva. «Es la primera vez que la ve y le he impresionado», la excusaba su padre Arkaitz Agüero mientras intentaba consolarla. Y en poco tiempo, este deustoarra conseguía sustituir sus lagrimas por sonrisas con el inestimable apoyo de su otro pequeño, Kerman, «que a sus once años ya se sabe el desfile de memoria».

Unas moscas «de traca»

Un desarrollo que, sin embargo, no fue para nada el que todos esperaban. Al contrario, las novedades del espectáculo, organizado por Bilbao 700 con la colaboración de EL CORREO, lograron sorprender a todos. Con este objetivo se incorporó al elenco festivo 'Txirla', una impresionante almeja de seis metros y medio de altura, y se multiplicó la vistosidad y el colorido del evento. «Me ha gustado mucho la nueva oferta musical, que ya no se limita a una fanfarria y una batucada, sino que ahora hay distintos ambientes en función de los personajes», resaltaba Saioa Salvador, orgullosa comparsera de Triki Mailu y que disfrutaba del desfile junto a sus hijos Beñat, Haizea y Ekain.

Además, el plato final del acto festivo, un enjambre de «provocativas» moscas, acabó siendo «de traca». Los actores, perfectamente ataviados como estos insectos y apoyados por zancos elásticos y patines, no paraban de saltar y correr por la Gran Vía mientras gritaban y lanzaban enormes globos a las aceras para disfrute de grandes y pequeños. «Ama, ama, a mí una me ha puesto en los brazos una larva, que yo creo que era su hijo, pero luego otra ha venido detrás muy enfadada y me la ha quitado. ¡Están realmente locas estas moscas!», gritaba Arkaitz entusiasmado.