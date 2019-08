Sin dejar de mascar chicle Parapetado tras sus gafas oscuras, Manuel España, el líder de La Guardia, pidió palmas y coros a la gente rejuvenecida, participativa y contenta que llenó La Pérgola ÓSCAR CUBILLO Sábado, 24 agosto 2019, 18:57

Este viernes, día grande de las fiestas, había poca tela que cortar en el programa oficial municipal principal: la segunda sesión DJ en el alejado Parque Europa, esta vez seleccionada por la emisora Megastar, y en Abandoibarra el tal Alfred de OT, ambos planes pensados para la chavalería; además, en La Plaza Nueva se bajó la categoría de la villa contratando a un grupo tributo holandés, a The Etta James Experience, que creó ambiente de verbena según nos cuentan dos personas con criterio; y lo único apetecible, el concierto de los granadinos La Guardia en La Pérgola, donde llenaron y triunfaron como resumió un anónimo viajero en el metro de vuelta a casa: «Había mucha gente y ellos han estado muy bien». Y tanto, en quinteto a tres guitarras, su country-rock hispanizado osciló entre Los Secretos con vigor y Tom Petty en español.

La Guardia, que llevan 37 años de carrera según soltó su líder Manuel España, quien no dejó de mascar chicle con la boca abierta, dieron un bolo sólido de 18 canciones en 88 minutos en lo que quizá lo más criticable fue el afán de España de que participara el respetable, constantemente dándole pie a cantar y hasta conminándole a interactuar: «Esas palmas, chicos». Porque solo decía chicos, como Hombres G, aunque las letras de sus canciones se enfoquen en las chicas. Bueno, en su descargo resaltemos que no se llegó al karaoke y que la gente se dejaba, le gustaba corear y dar palmas manos arriba, y hasta se tiró una canción entera ondeando las palmas de izquierda a derecha, como les solicitó el cantante. «A ver cuánto duráis», dijo olvidando que estaba en Bilbao. Y es que el de este viernes era un público más joven que el habitual en La Pérgola: si ahí suelen programar a grupos de los 60, La Guardia son de los 80 y se notó en el promedio de edad.

Agraciados por el sonidazo, el volumen, las guitarras eléctricas en cascada, las melodías cuidadas y los estribillos pegajosos, los granadinos domaron con naturalidad un estilo muy americano, evidentísimo en dos piezas de quemar asfalto como fueron la segunda, 'La carretera', un psychobilly híbrido entre Jason & The Scorchers y La Frontera, y la quinta, el 'Blues de la Nacional 2', muy melódico y de camionero. Estas dos estuvieron entre lo mejor de la cita. Y también muy yanquis fueron dos medios tiempos honky tonk consecutivos y en la onda de Dwight Yoakam: 'Buena suerte, señorita', que sonó mucho más duro que en disco, y «la otra balada de niña buena», 'Oh! Nena', con los fraseos de guitarras desgranándose desde el cielo.

Otro de los méritos de La Guardia es que supieron ordenar esporádicamente entre las 18 piezas del repertorio los tres grandes éxitos de su carrera. Los colocaron en tercer lugar, 'Mil calles llevan hacia ti', tipo Los Secretos, con España dejando cantar a Bilbao («ese coro, chicos») y dibujando un corazón como si fuera un futbolista celebrando un gol; en undécima posición una muy bien resuelta 'El mundo tras el cristal', con los móviles filmando a tope y el gentío redoblando su entusiasmo nostálgico-participativo; y en decimosexta plaza, para cerrar antes del bis, 'Cuando brilla el sol', con el público dando palmas y cantando al son de un Manuel España que actuó todo el rato con gafas oscuras y que no dejó de mascar chicle.

La sensación general del concierto de La Guardia fue de asentada homogeneidad, aunque algunos temas bajaron el nivel, sobre todo las dos versiones: el rutinario rock and roll 'Por la cara', título también de su decimoquinto y último álbum, lanzado en 2017 en su 35 aniversario, un tema original de Johnny Comomollo & Sus Gangsters del Ritmo, que lo lanzaron en un single de RCA en 1981 («vamos entrando en calor, un poco de rock and roll, 'Por la cara', de lo nuevo de La Guardia», presentó la cuarta, tras quitarse la americana, Manuel España jugando al despiste pues pareció que la canción es suya; al menos dio por supuesto que no la conocíamos y la cantó él entera) y la segunda y última del bis y del show, 'Mueve tus caderas' de Burning, editada en 1979 y que les quedó como a un grupo hostelero a volumen alto. También les quedó obviamente comercial a lo Coyote Dax 'El penúltimo rock'.

No obstante, la peña de La Pérgola disfrutó de todo, desde las órdenes de «esas palmas, chicos» hasta de la prolongación en plan jam de la canción 'Me voy a esconder', donde La Guardia colaron fragmentos de Radio Futura, ZZ Top e incluso un solo de batería, que fue cuando aprovechamos para chequear el móvil. Pero a menudo su concierto trascendió de lo puramente nostálgico, dejando entrever bastante actitud entre los saltitos, los giros, los saludos y las poses escénicas de los andaluces, cuyas canciones rezumaron buenas referencias: de Tom Petty en la inaugural 'Como un fantasma', un cóctel con Fito, Rebeldes y el rock and roll de Luisiana en 'Pequeña Lolita', el pop para chicas cruzado con rock fronterizo sabiniano 'Donde nace el río' (la ovación fue tal que Manuel agradeció sincero: «Es un gustazo compartir esta noche tan importante para Bilbao, merecen la pena los mil kilómetros que hemos hecho hasta aquí»), más rock americano de su último disco en 'Million dollar baby', y, vaya, sí, en efecto, más nostalgia en temas tipo 'Te seguiré' («vamos directos a los 80», introdujo el cantante). Un buen concierto que como siempre situó a La Guardia entre dos aguas: la de la masa comercial apaciguada por sus canciones melódicas inspiradas en las chicas y la de los roqueros con debilidades…