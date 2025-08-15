El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El metro sufre retrasos en la Línea 1 durante la tarde de este viernes

Los cortes de tráfico en el centro de Bilbao para este domingo por el Desfile de la Ballena

A partir de las seis de la tarde, la colorida kalejira recorrerá la Gran Vía

G. C.

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:48

El Desfile de la Ballena acarreará este domingo a partir de las seis de la tarde los habituales cortes de tráfico a su paso por el Ensanche. El Ayuntamiento de Bilbao establecerá cambios circulatorios en la Gran Vía y calles adyacentes para facilitar el paso del gigante y amistoso cetáceo.

Entre las 17:00 y las 21:30 horas, aproximadamente, se producirán cortes progresivos de circulación en el entorno de la Gran Vía y calles transversales, desde la Plaza Circular hasta la Plaza Sagrado Corazón, aunque esta última permanecerá abierta al tráfico en todo momento. El desfile comenzará a las 18:00 horas y el tráfico se irá restableciendo a medida que pasen los últimos participantes del desfile.

El desfile comenzará en la Plaza Circular y avanzará por la Gran Vía - hasta dar una vuelta completa a la Plaza Moyúa. La comitiva finalizará en la confluencia de la principal artería bilbaína con Darío de Regoyos, que la conecta con Doña Casilda.

Capitaneada por la emblemática Ballena 'Bali', esta colorida kalejira reunirá una vez más a personajes marinos, comparsas pesqueras, animales de la jungla y formaciones musicales en un recorrido que combina la vida del mar Cantábrico con el ritmo de la fiesta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  4. 4

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  5. 5

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  6. 6 Bizkaia, en alerta roja por temperaturas extremas
  7. 7 Iñigo Pérez carga contra el negocio del fútbol: «Cobramos salarios indecentes y seguimos en la rueda»
  8. 8 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»
  9. 9

    Bizkaia supera los 44 grados y Bilbao suda con el día más caluroso del verano
  10. 10

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los cortes de tráfico en el centro de Bilbao para este domingo por el Desfile de la Ballena

Los cortes de tráfico en el centro de Bilbao para este domingo por el Desfile de la Ballena