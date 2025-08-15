Los cortes de tráfico en el centro de Bilbao para este domingo por el Desfile de la Ballena A partir de las seis de la tarde, la colorida kalejira recorrerá la Gran Vía

El Desfile de la Ballena acarreará este domingo a partir de las seis de la tarde los habituales cortes de tráfico a su paso por el Ensanche. El Ayuntamiento de Bilbao establecerá cambios circulatorios en la Gran Vía y calles adyacentes para facilitar el paso del gigante y amistoso cetáceo.

Entre las 17:00 y las 21:30 horas, aproximadamente, se producirán cortes progresivos de circulación en el entorno de la Gran Vía y calles transversales, desde la Plaza Circular hasta la Plaza Sagrado Corazón, aunque esta última permanecerá abierta al tráfico en todo momento. El desfile comenzará a las 18:00 horas y el tráfico se irá restableciendo a medida que pasen los últimos participantes del desfile.

El desfile comenzará en la Plaza Circular y avanzará por la Gran Vía - hasta dar una vuelta completa a la Plaza Moyúa. La comitiva finalizará en la confluencia de la principal artería bilbaína con Darío de Regoyos, que la conecta con Doña Casilda.

Capitaneada por la emblemática Ballena 'Bali', esta colorida kalejira reunirá una vez más a personajes marinos, comparsas pesqueras, animales de la jungla y formaciones musicales en un recorrido que combina la vida del mar Cantábrico con el ritmo de la fiesta.