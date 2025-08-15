«He conseguido a todas las mujeres que he querido»

Llegará con el tiempo justo para actuar mañana en el Campos Elíseos y salir pitando del teatro nada más acabar la obra. Así se las ... gasta el 'exhumorista más macarra', que regresa a Bilbao con el monólogo '¿Quién soy yo?'.

- Está crecidito para saberlo ya.

- Ahora sé quién soy. Son ya 25 años de monólogos. Nací y crecí con el género. Mucha gente me dice 'hostias, para mí eres un referente'. Piensas 'hostia, me van a jubilar. No me hagáis homenajes, que no me voy a retirar, cabrones'.

- Agustín, voy a jugármela. ¿Puedo darle pistas sobre lo que es?

- A ver, suéltese.

- ¿Un tipo que va de graciosete?

- Para nada. Estoy muy en contra de eso, porque sale mal. Lo mejor es meterte en el río y que te lleve la corriente, no hacer presa. El público es soberano y percibe si vas de graciosete.

- ¿También un artista que actúa solo porque nadie le aguanta?

- Ja, ja. Un profesor de Arte Dramático le dijo una vez a un colega 'puedes actuar solo siempre que puedas'. No es mi caso, yo actúo también en obras de teatro y, por suerte, se me conoce como un tipo generoso. Si el chiste no me funciona a mí, pero sí a otro compañero, se lo cedo. La soledad es muy mala para las giras.

- ¿Y un artista que explota el humor 'cuñado'?

- ¡Nooo! Cuando hacía el monólogo del macho español, muchos hombres creían que les homenajeaba, pero numerosas mujeres descubrieron un humor con muchísimas capas y barnices. Siempre hago un humor comprometido socialmente. Arriesgo y hago lo que me gustaría ver.

- Con la de veces que han caído por Bilbao, ¿nunca le han confundido con Goyo Jiménez?

- Siempre nos confunden. Tenemos una trayectoria muy parecida, aunque él es calvo.

- ¿Cuántos millones de monologuistas actúan en España? ¿Da para tanto el talento?

- El camino es muy largo y hay una cosa que me duele mucho.

- ¿Cuál es?

- Muchos cómicos se meten en esto por la fama o porque a lo mejor quieren ser galanes. En este oficio aterriza mogollón de gente, 'paracaidistas' en busca de dinero fácil. Fácil al principio, porque no paras de actuar, pero hay que mantenerse. Y no voy a dar nombres, pero conozco gente que de pronto se dedica a la comedia, luego a otra cosa, incluso a la política, y después se mete otra vez a monologuista. Hay de todo.

- ¿Cuál ha sido el momento más innoble de su vida ?

- Estoy intentando pensar porque esas cosas se suelen olvidar. ¿En el trabajo o en la fiesta?

- En la vida en general.

- Nunca he pisado a nadie. Cuando la gente me pregunta '¿cuánto dinero tienes?' respondo que mi capital es humano. Me aplico una frase, aunque solo sea por egoísmo: 'Trata a la gente bien cuando subes, porque que te la puedes encontrar cuando bajes'. Nunca he sido malo.

- ¿Qué pone en su estado de WhatsApp?

- 'Me levanto tarde'. Lo siento mucho, pero levantarme a las once de la mañana supone alcanzar un estatus. Respeto a quienes les encanta madrugar y ver amanecer. La hija de Tamarit me recuerda que es imposible hablar nunca con el mago antes de las tres de la tarde.

- ¿Tiene dinero para vivir lo que le resta de vida?

- Estoy ahí, pero aún me toca pagar una hipoteca. Vivo bien, sin problemas y sin excesos. Ayudo a mi familia e intento que todo el mundo tenga algo, aunque debería haber hecho más inversiones y negocios.

- ¿Pide permiso para casi todo?

- Nooo. Sé dónde están los límites de las cosas.

- ¿Se vanagloria de ser el humorista más macarra?

- ¡Noooo! Eso era antes. Al principio hacía una doble vida y a la noche me ponía el traje de superhéroe. con mi cazadora de cuero. Ahora actúo todo de negro, con chaleco, chaqueta, siempre con un colgantito de oro y camisa de chorreras.

«Para que se vea el oro»

- ¿Bien desabrochada, para enseñar pecho?

- Bueno, un poquito para que se vea el oro. Es un uniforme canalla, de sabiduría popular. A principios de siglo, como casi todos los jugadores de la selección española de fútbol, Quequé y yo lucíamos perilla. Ahora solo la llevan los magos y pederastas.

- Aunque suene a chiste, ¿fue modelo de manos para publicitar Telepizza Carbonara?

- Y de varias cosas más. Tengo unas manos muy bonitas. Me acuerdo que mi madre me decía siempre 'hijo, se nota que son tus manos'. Sabía moverlas bien.

- ¿No vieron posibilidades con su cara?

- No, no. En los anuncios ponían mis manos y el rostro de otros modelos, pero me vino muy bien. Saqué provecho a los estudios de pantomima.

- Ha hecho de todo, dice, menos de actor porno.

- Ni quiero.

- ¿Si llegase una buena oferta?

- ¡Nooo! Sería una carrera poco seria y loable.

- También confiesa que ha conseguido a todas las mujeres que ha querido. Es otro chiste, ¿no?

- No, para nada. Nunca he tenido ese problema, pese a ser un muchacho chiquitín. Tampoco es que sea una planta. Era bastante increíble.

- ¿El qué?

- Muchos de mis amigos, cuando salíamos por ahí, decían 'baila un poco, Agus, que se acerque la chavala'. Era un buen bailarín. Y tenía labia. Yo es que tengo algo.

- ¿Y ese algo en qué consiste?

- Pues en ser respetuoso y, sobre todo, en confiar en mí mismo.