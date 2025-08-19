El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier Garay, Luis Hornedo, Belén Esteve, Icíar Ibarrondo y Aitor Melgosa, integrantes de Mocedades Miguel Garrote

«Eso de que si no hay un Uranga, no es Mocedades… son opiniones que no me preocupan»

Javier Garay, integrante de los 'seis históricos' de Eurovisión 73, vuelve este miércoles a Bilbao con Mocedades y la BOS por primera vez en 24 años

Ekaitz Vargas

Martes, 19 de agosto 2025, 17:23

Mocedades regresa este miércoles, 20 de agosto, a la Aste Nagusia de Bilbao, 24 años después de su último concierto en la Semana Grande. Lo ... harán en el escenario de Abandoibarra (23:30 horas) con la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), en un recital histórico. Será la primera vez que el grupo bilbaíno cante junto a la sinfónica de su ciudad. Javier Garay, miembro fundador y último superviviente de los seis históricos que representaron a España en Eurovisión 1973 con 'Eres tú', explica lo que supone volver a cantar en casa con un repertorio eterno y una formación que hoy completan Belén Esteve, Luis Hornedo, Aitor Melgosa e Icíar Ibarrondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  3. 3

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  4. 4 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  5. 5

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  6. 6

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  7. 7 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  8. 8 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  9. 9 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Eso de que si no hay un Uranga, no es Mocedades… son opiniones que no me preocupan»

«Eso de que si no hay un Uranga, no es Mocedades… son opiniones que no me preocupan»