Camiseta del Barakaldo, corona de laurel y bota de vino en la «jaia» de Alcalá Norte en Abandoibarra

El concierto de Alcalá Norte supo a poco. El directo de la banda madrileña con nombre de centro comercial fue probablemente el más corto de los que han tenido lugar en Abandoibarra. Sesenta minutos de reloj. El sexteto llegó a Aste Nagusia con un único disco en el mercado y con un par de versiones para poder ofrecer su concierto más extenso en Bilbao hasta la fecha. Trece temas. Esta fue su tercera cita en la ciudad tras debutar en el escenario principal del BBK Live y actuar en la sala Stage Live el pasado octubre.

Son Alcalá Norte una de las bandas emergentes con más proyección del panorama musical. Se los rifan en los festivales y no paran de encadenar carteles de 'no hay entradas' con cada concierto en salas. Y nunca han ocultado que Bilbao es para ellos una plaza muy especial. «Aste Nagusi, jaias, txosna y 'txamarra'», tuitearon horas antes de subirse al escenario. El abrigo fue sustituido por el poncho, pero el resto del guion se cumplió. La banda firmó una intensa fiesta que comenzó con un brindis. El batería Jaime Barbosa, que siempre actúa de frontman, pegó un buen trago de vino de una bota que acabó lanzado al público.

Desde la primera canción, 'Dr. Kozhev', la banda mostró unos audiovisuales divertidos y originales que a veces competían en protagonismo con lo que estaba ocurriendo sobre el escenario. Imágenes de 'Cuéntame', Scooby Doo, Cristiano Ronaldo convertido en una suerte de superhéroe de acción, los Power Rangers y hasta un particular Jesucristo con la cara de Rivas, el cantante. El público se olvidó de la lluvia con 'Superman' y 'El guerrero marroquí', «un temita que en disco es un poco más bacalao... pero ya no».

En su anterior actuación en Bilbao se presentaron como «Max Center» como paralelismo vizcaíno al nombre del grupo. Esta vez no hubo comparaciones, pero Rivas sí que repitió modelito. Tras varias canciones se quitó la sudadera y lució la camiseta del Barakaldo. Verle actuar con la elástica de equipos de fútbol de la zona es ya marca de la casa. En Kobetamendi, en cambio, apostó por el Athletic.

Con un solo disco han conseguido trabajar un sonido postpunk que empieza a ser fácilmente reconocible en temas como 'La sangre del pobre'. Tienen personalidad y han ido ganando enteros sobre el escenario. Le siguió '10.000', de Los Planetas, la primera de la dos versiones que tocaron. Más tarde llegaría 'Fils de Lucifer', de Icare, un tema «heavy metal en francés bailable». Esta presentación la hizo el batería dentro del ojo de Sauron proyectado en la pantalla. «Jo, esto es un sueño. Un Brindis por Sauron y la madre que os parió», bromeó. Fue uno de los muchos guiños a 'El señor de los anillos'. Se llegaron a presentar como «una banda de 'hobbits'» mientras sonaba la banda sonora de la película para introducir el hit 'La calle elfo', con Rivas luciendo una corona de laurel.

'Los chavales' incluyó un verso en euskera que fue muy aplaudido por el público. En la guitarrera 'Langemark' la teclista Laura de Diego colocó a Rivas un casco de romano. El cantante acabó el tema cantado desde el suelo tras fingir haber sido disparado por uno de los guitarristas. Enlazaron entonces con 'Westminster', con la proyección de un sinfín de escenas bélicas protagonizadas por ellos y con el vocalista cantando entre el público. No hubo bises, pero sí hubo un buen remate. «No nos podemos ir sin echar la cancioncita de la verbena, la del cubatita, la de la camisa de peñas, la del verano. Somos George Dann y esto es 'La vida cañón», bromeó Barbosa. El mejor fin de fiesta. Y para rematar la noche, el bolo terminó con un generoso reparto de puros desde el escenario.