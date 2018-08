Las comparsas distribuirán una guía de bolsillo para prevenir el exceso de consumo de alcohol FERNANDO GÓMEZ La campaña se completa con un folleto sobre primeros auxilios que estará a disposición de los comparseros en las txosnas JULIO ARRIETA Jueves, 16 agosto 2018, 12:35

Bilboko Konpartsak y Etorkintza Elkargoa distribuirán durante la Aste Nagusia una pequeña guía de bolsillo con «información sobre los diferentes estadios en el consumo» de alcohol y drogas «con el objetivo de prevenir riesgos». La publicación estará disponible para el público en las txosnas y forma parte de una iniciativa que se completa con un folleto con instrucciones sobre primeros auxilios que se repartirá entre comparseros y comparseras.

«Un año más, Bilboko Konpartsak Etorkintza colaboran en la campaña de reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol», ha explicado Haizea Goitiz, portavoz de la federación bilbaína de comparsas. Como ha aclarado, «esta iniciativa no está planteada desde un punto de vista moralizante». No se pretende juzgar a nadie, solo informar y aconsejar. Santi Martínez, de Etorkintza, ha añadido que «si bebemos, lo hacemos para divertirnos y pasarlo bien». «La Aste Nagusia es el mejor escenario para ello. No queremos hacerlo mal, así que lo mejor es acordarse de comer, alternar el consumo con agua para no llegar a la deshidratación y procurar no mezclar diferentes tipos de bebidas».

La guía de bolsillo describe los estados de alteración que producen el alcohol y las drogas, incluye varios consejos para afrontarlos y detalla teléfonos de emergencia como el 112 por si es necesario pedir ayuda. En cuanto al folleto de primeros auxilios, «más voluminoso, ha sido diseñado pensando en situaciones de urgencia» e informa del protocolo a seguir en caso de tener que auxiliar a una persona que sufra un coma etílico o de pérdida de conciencia.

Goitiz ha recordado que «el consumo es una decisión personal basada en el conocimiento y valoración de los placeres y riesgos asociados. Lo principal es tener una actitud de responsabilidad hacia uno mismo y hacia las demás personas».

La presentación de la iniciativa se ha rematado con la participación del bertsolari Koldo Gezuraga, de Gernika, cuya improvisación ha terminado con la línea «ondo pasatu behar dugu, gehiegi pasatu gabe», una llamada «a pasarlo bien pero si pasarse demasiado».