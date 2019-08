'El silencio, no es un sí': la coma que crea polémica en la campaña contra las agresiones sexistas en Aste Nagusia

Querido Ayuntamiento de Bilbao: la campaña está muy bien, pero he tenido que leerlo tres veces para enterarme. Vean cómo cambia el significado poniendo coma o no tras el sujeto:



—Nerea come apio.

—Nerea, come apio.#PonUnCorrectorEnTuVidahttps://t.co/BKWxa9ZPjhpic.twitter.com/HvYACaT6HU